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Власти Новой Каховки сообщили о трех обстрелах за ночь

В Новой Каховке в Херсонской области три раза за ночь сработала система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города в Telegram. Херсонская область находится под контролем российских военных с начала марта.

Так, власти сообщили об обстреле в 2.07, указав, что «работает ПВО» и «прогремело более 16 взрывов». В 3.00 система ПВО сработала вновь, указали в администрации. «Под ударом предположительно Каховская ГЭС. Более десяти взрывов», — добавили там. Через 15 минут властии сообщили о третьем обстреле: «2 взрыва. Работает ПВО».

Власти Новой Каховки четвертый раз за день сообщили о работе системы ПВО
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Фото:РИА Новости

Новая Каховка неоднократно подвергалась обстрелам. Так, 3 сентября система ПВО сработала четыре раза. Удары наносили как по центру города, так и в районе Каховской ГЭС. Из-за обстрелов город периодически остается без электричества и водоснабжения.

В конце августа Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщал, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны, в том числе и в Херсонской области.

Минобороны России сообщило в конце августа, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в регионе, а также в соседней Николаевской области, но заявило, что в результате активной российской обороны украинская армия понесла большие потери.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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