Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 22:51
На Украине сообщили об отключении пятого энергоблока на Запорожской АЭС Политика, 22:39
Супергол Макарова принес «Динамо» победу над «Уралом» Спорт, 22:31
Власти Новой Каховки четвертый раз за день сообщили о работе системы ПВО Политика, 22:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:07
Власти Венгрии исключили политическую подоплеку в покупке газа у России Политика, 22:05
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 22:04
В «Динамо» заявили о возможном переходе Захаряна в «Челси» зимой Спорт, 21:50
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти одобрили взаимное признание COVID-сертификатов с Таджикистаном Общество, 21:45
Четверо детей пострадали при детонации боеприпаса на выставке в Чернигове Общество, 21:28
The Telegraph узнала о расследовании из-за продажи компании Абрамовича Бизнес, 21:25
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 21:16
На пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР выделили 10,3 млрд руб. Экономика, 21:09
«Милан» победил «Интер» и вышел в лидеры чемпионата Италии Спорт, 20:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Новой Каховки четвертый раз за день сообщили о работе системы ПВО

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Новой Каховке Херсонской области работает система противовоздушной обороны, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города. За 3 сентября это уже четвертое сообщение властей о работе ПВО в городе.

«В Новой Каховке опять работает ПВО... Было два воздушных хлопка», — говорится в сообщении.

В сводке новокаховской ВГА за 24 часа с 9:00 2 сентября указано, что «по различным районам Новой Каховки, пгт. Казацкое и Веселое на правом берегу Днепра» (Новая Каховка расположена на левом) в этот период нанесли «около 50 ракетных ударов», но большую часть из них перехватила система ПВО. Власти сообщали о попаданиях в жилых районах, в частном секторе. В сводке говорится, что в Казацком и Веселом в результате обстрелов начались пожары.

Новая Каховка осталась без электричества и воды после удара ВСУ
Политика
Фото:Максим Тищенко / ТАСС

Новая Каховка, которая располагается недалеко от Каховской ГЭС на Днепре, находится под контролем российских сил, как и почти вся территория Херсонской области. Город и станцич и ранее подвергались ударам.

В конце августа Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны, в том числе и в Херсонской области.

Минобороны России подтвердило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в регионе, а также в соседней Николаевской области, но заявило, что в результате активной российской обороне украинская армия понесла большие потери.

Теги
Херсонская область ПВО обстрел военная операция
Материалы по теме
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест после обстрела
Политика
В ВГА заявили о пожаре после обстрела Каховской ГЭС и завода
Политика
Российская ПВО перехватила ракеты HIMARS в районе Каховской ГЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter