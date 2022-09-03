Власти Новой Каховки четвертый раз за день сообщили о работе системы ПВО

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В Новой Каховке Херсонской области работает система противовоздушной обороны, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города. За 3 сентября это уже четвертое сообщение властей о работе ПВО в городе.

«В Новой Каховке опять работает ПВО... Было два воздушных хлопка», — говорится в сообщении.

В сводке новокаховской ВГА за 24 часа с 9:00 2 сентября указано, что «по различным районам Новой Каховки, пгт. Казацкое и Веселое на правом берегу Днепра» (Новая Каховка расположена на левом) в этот период нанесли «около 50 ракетных ударов», но большую часть из них перехватила система ПВО. Власти сообщали о попаданиях в жилых районах, в частном секторе. В сводке говорится, что в Казацком и Веселом в результате обстрелов начались пожары.

Новая Каховка, которая располагается недалеко от Каховской ГЭС на Днепре, находится под контролем российских сил, как и почти вся территория Херсонской области. Город и станцич и ранее подвергались ударам.

В конце августа Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны, в том числе и в Херсонской области.



Минобороны России подтвердило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в регионе, а также в соседней Николаевской области, но заявило, что в результате активной российской обороне украинская армия понесла большие потери.