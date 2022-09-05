Как проходит первый день ВЭФ-2022. Фоторепортаж
Промобот на стенде проекта «Территория инноваций» на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), остров Русский
В павильоне Приморского края представили проект тематического парка развлечений и курорта с гостиницами на острове Русский возле Владивостока
Скульптура «Амурский тигр» из балтийского янтаря, сделанная по заказу Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра. На изваяние ушло 53 кг янтаря
Вакцины от COVID-19 на стенде Федерального медико-биологического агентства
Напиток Grink Cola в фирменном холодильнике Coca-Cola на ВЭФ
На ВЭФ представили макет беспилотного тримарана. Реальный размер судна составит 15 м. Испытания пройдут на Каспии
Граффити на вагоне поезда «Россия», следующего по маршруту Москва — Владивосток
Стенд Генеральной прокуратуры России
На стенде «Группы компаний 1520» есть мороженое и открытки российского художника Васи Ложкина
Копия монумента «Время», который стоит в Магадане на берегу бухты Набаева. В январе 2022 года скульптура была признана самым необычным арт-объектом России, вошла в топ-90 мест страны, которые нужно посетить летом 2022-го, а также в топ-10 на Дальнем Востоке