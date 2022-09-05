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Как проходит первый день ВЭФ-2022. Фоторепортаж

С 5 по 8 сентября во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум — 2022. В этом году на него приедут делегации из недружественных стран, в том числе Японии и Южной Кореи. Что происходит на стендах в первый день форума — в фоторепортаже РБК
Фото:Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС

Промобот на стенде проекта «Территория инноваций» на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), остров Русский

Фото:Елена Сухорукова / РБК
Фото: Елена Сухорукова / РБК

В павильоне Приморского края представили проект тематического парка развлечений и курорта с гостиницами на острове Русский возле Владивостока

Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Фото:Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС
Артисты на выставке «Улица Дальнего Востока» в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), остров Русский
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд Минпромторга России
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Скульптура «Амурский тигр» из балтийского янтаря, сделанная по заказу Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра. На изваяние ушло 53 кг янтаря

Фото:Артем Кореняко / РБК
Фото: Артем Кореняко / РБК

Вакцины от COVID-19 на стенде Федерального медико-биологического агентства

Фото:Елена Сухорукова / РБК
Фото: Елена Сухорукова / РБК

Напиток Grink Cola в фирменном холодильнике Coca-Cola на ВЭФ

Фото:Артем Кореняко / РБК
Фото: Артем Кореняко / РБК

На ВЭФ представили макет беспилотного тримарана. Реальный размер судна составит 15 м. Испытания пройдут на Каспии

Фото:Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Участники фестиваля «Улица Дальнего Востока» в кампусе ДВФУ, остров Русский
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд проекта «Территория инноваций»
Фото:Артем Кореняко / РБК
Фото: Артем Кореняко / РБК

Граффити на вагоне поезда «Россия», следующего по маршруту Москва — Владивосток

Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд Министерства транспорта России
Фото:Екатерина Виноградова / РБК
Фото: Екатерина Виноградова / РБК
Стенд Министерства природных ресурсов и экологии России, остров Русский
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд «Аэрофлота», остров Русский
Фото:Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС
Стенд Министерства спорта России
Фото:Артем Кореняко / РБК
Фото: Артем Кореняко / РБК

Стенд Генеральной прокуратуры России

Фото:Артем Кореняко / РБК
Фото: Артем Кореняко / РБК
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Стенд ВТБ
Фото:Юлия Кошкина / РБК
Фото: Юлия Кошкина / РБК

На стенде «Группы компаний 1520» есть мороженое и открытки российского художника Васи Ложкина

Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Копия монумента «Время», который стоит в Магадане на берегу бухты Набаева. В январе 2022 года скульптура была признана самым необычным арт-объектом России, вошла в топ-90 мест страны, которые нужно посетить летом 2022-го, а также в топ-10 на Дальнем Востоке

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