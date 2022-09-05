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Байден назвал идиотом сторонника Трампа, пытавшегося его перебить

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Президент США Джо Байден во время своего выступления в Милуоки (штат Висконсин) назвал идиотом одно из протестующих, который пытался перебить его, передает The Hill.

Байден отправился в Висконсин по случаю Дня труда. Там он выступил с речью, в которой рассказал о своей поддержке профсоюзов и похвалил законодательные проекты демократов, в том числе прошлогодний пакет помощи в борьбе с COVID-19 и законопроект об инвестициях в отечественное производство полупроводников, который был подписан им в начале августа.

«Мы переживаем серьезный момент в истории нашей страны. И я имею в виду это от всего сердца. Как я сказал на прошлой неделе, мы продолжаем сражаться за душу Америки», — сказал Байден, после чего один из присутствовавших на мероприятии начал что-то выкрикивать.

Когда служба безопасности стала уводить протестующего, президент добавил: «Нет, нет, нет, не надо, отпустите его. Слушайте, каждый имеет право быть идиотом».

Байден счел протестующего сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и заявил, что такие, как он занимаются «разрушением демократии».

«Крайние республиканцы, поддерживающие MAGA (Make America Great Again — лозунг предвыборной кампании Трампа. — РБК), ставят под угрозу не только наши личные права и экономическую безопасность. Они поддерживают политическое насилие», — добавил президент.

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Байден обвинил в экстремизме Трампа и его сторонников
Политика
Джо Байден

Байден и Трамп регулярно критикуют друг друга. Так, 4 сентября Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании назвал действующего президента страны «врагом государства». «Он враг государства... Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: «Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», — сказал Трамп.

Так он отреагировал на слова Байдена о том, что республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа и его программу Make America Great Again, представляют экстремистские силы, угрожающие «самим основам республики».

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Джо Байден США Дональд Трамп

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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Трамп назвал Байдена «врагом государства»
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Байден обвинил в экстремизме Трампа и его сторонников
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