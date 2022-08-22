Правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий Стратегии развития туризма в России до 2035 года, передает пресс-служба правительства.
План включает в себя более 65 мероприятий и комплекс мер господдержки, среди которых финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.
В плане также предусмотрено финансирование проектов по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и его лизинга, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.
Кроме того, планируется ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, оборудование музеев мультимедиагидами.
Еще в России собираются запустить единую систему бронирования путевок, а также создать новые сервисы на Национальном туристическом портале.
Одной из мер развития внутреннего туризма в России является программа туристического кешбэка. Программу запустили в августе 2020 года для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии COVID-19. Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка — 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб.
12 августа Мишустин объявил о начале продажи осенних туров по России. Осенний этап продажи туристических пакетов с кешбэком стартует 25 августа и коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Также премьер-министр сообщил об увеличении кешбэка за путевки на Дальний Восток — до 20%, вернуть можно будет до 40 тыс. руб.