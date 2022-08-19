Мишустин вдвое увеличил максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток

Мишустин увеличил максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток до ₽40 тыс.

За путевки на Дальний Восток, купленные по программе кешбэка, теперь можно будет вернуть до 40 тыс. руб. Продажи по новому этапу программы откроются 25 августа

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Максимальная сумма кешбэка при бронировании отелей или санаториев на Дальнем Востоке вырастет с 20 тыс. до 40 тыс. руб. Поставление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Очередной этап продажи туров с кешбэком откроется 25 августа и коснется поездок в период с 1 октября по 25 декабря (для круизов — с 1 сентября и до завершения навигации). В программе будут участвовать все российские регионы.

Как и раньше, туристы, участвующие в программе, смогут вернуть до 20% стоимости путевки. Для этого должны быть выполнены два условия. Первое — поездка должна составлять не меньше четырех дней и трех ночей. Второе — оплачивать ее нужно картой «Мир». Кешбэк на нее придет автоматически в течение пяти дней после оплаты.

Вдвое увеличить максимальный размер туристического кешбэка поручил президент России Владимир Путин. С таким предложением к нему в сентябре 2021 года в ходе встречи главы государства с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума обратился председатель совета директоров международной инвестиционной группы «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко. Тот отметил, что «туристический продукт» на Дальнем Востоке «объективно дороже», чем в других регионах России, а «транспортные плечи» больше.

Президент эту идею поддержал. «Ясно, что это дополнительные ресурсы, но мы же ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения», — сказал он.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. По данным Ростуризма, за время действия программы в прошлом году россияне приобрели туры и оплатили проживание в отелях на сумме свыше 34 млрд руб., и в виде кешбэка им вернулось около 6,7 млрд руб.