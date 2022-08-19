Мишустин вдвое увеличил максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:00
Правительство ввело квоты на вывоз макулатуры из страны Экономика, 12:57
Берлускони предложил Италии отказаться от поставок российского газа Политика, 12:53
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 12:51
FTX заблокировала аккаунт клиента за переводы в сервис анонимизации Aztec Крипто, 12:45
В ведущих вузах России снизился проходной балл для поступления на бюджет Общество, 12:42
Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции Политика, 12:42
Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным судьбу Запорожской АЭС Политика, 12:30
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 12:28
Путем эссенциализма: как перейти на режим работы «меньше, но лучше» Pro, 12:20
Патрушев назвал спецоперацию предлогом для антироссийской кампании Политика, 12:18
В честь погибшего на Украине замглавы Черноморского флота назвали катер Политика, 12:18
Шульман в день рождения оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 12:14
Российская биатлонистка избежала дисквалификации за допинг Спорт, 12:10
Общество ,  
0 

Мишустин вдвое увеличил максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток

Мишустин увеличил максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток до ₽40 тыс.
За путевки на Дальний Восток, купленные по программе кешбэка, теперь можно будет вернуть до 40 тыс. руб. Продажи по новому этапу программы откроются 25 августа
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Максимальная сумма кешбэка при бронировании отелей или санаториев на Дальнем Востоке вырастет с 20 тыс. до 40 тыс. руб. Поставление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Очередной этап продажи туров с кешбэком откроется 25 августа и коснется поездок в период с 1 октября по 25 декабря (для круизов — с 1 сентября и до завершения навигации). В программе будут участвовать все российские регионы.

Как и раньше, туристы, участвующие в программе, смогут вернуть до 20% стоимости путевки. Для этого должны быть выполнены два условия. Первое — поездка должна составлять не меньше четырех дней и трех ночей. Второе — оплачивать ее нужно картой «Мир». Кешбэк на нее придет автоматически в течение пяти дней после оплаты.

Стоимость размещения в отелях Дальнего Востока резко выросла
Бизнес
Фото:Елена Верещака / ТАСС

Вдвое увеличить максимальный размер туристического кешбэка поручил президент России Владимир Путин. С таким предложением к нему в сентябре 2021 года в ходе встречи главы государства с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума обратился председатель совета директоров международной инвестиционной группы «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко. Тот отметил, что «туристический продукт» на Дальнем Востоке «объективно дороже», чем в других регионах России, а «транспортные плечи» больше.

Президент эту идею поддержал. «Ясно, что это дополнительные ресурсы, но мы же ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения», — сказал он.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. По данным Ростуризма, за время действия программы в прошлом году россияне приобрели туры и оплатили проживание в отелях на сумме свыше 34 млрд руб., и в виде кешбэка им вернулось около 6,7 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Бренд ушел из России. Как сменить название и сохранить лояльных клиентов
Инструкции
Pro
Фото: Peter Kramer / Getty Images Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму
Статьи
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Кешбэк Михаил Мишустин правительство туризм Дальний Восток
Материалы по теме
На Камчатке проверят министра за слова о «нищебродствующих» туристах
Политика
Ростуризм заявил о планах запустить Work and Travel на Дальнем Востоке
Бизнес
Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter