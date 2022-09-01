Минвосток анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из «недружественных стран»

Минвостокразвития: на ВЭФ приедут делегации из «недружественных» Японии и Южной Кореи

У России в «недружественных» странах (в этот перечень попали Япония и Южная Корея) «есть друзья, и их немало», заявил глава Минвостокразвития

Алексей Чекунков (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В этом году на Восточный экономический форум (ВЭФ) приведут делегации из стран, которые российское правительство признало «недружественными», в том числе из Японии и Южной Кореи, заявил «РИА Новости» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам Чекункова, у России в «недружественных» странах «есть друзья, и их немало». «На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета», — считает он.

Говоря о Японии, министр заявил, что диалог между Москвой и Токио ведется на рабочем уровне, а его отсутствие на политическом уровне связано с тем, что диалог формирует «одно государство, которое находится «в состоянии войны» со странами восточного полушария, а в западном «действует как колониальная империя».

VII Восточный экономический форум пройдет 5–8 сентября во Владивостоке.

Российское правительство утвердило перечень «недружественных стран» 7 марта. Помимо Японии и Южной Кореи в него вошли все страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие государства и территории. По мнению властей, все они совершают в отношении российских юридических и физических лиц, а также России недружественные действия. Список был утвержден в рамках указа президента Владимира Путина, который устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами из этих государств.

Япония осудила решение России внести ее в список «недружественных» стран, заявив, что эти действия ущемляют интересы ее бизнеса и народа. Токио ввел несколько раундов санкций против Москвы из-за ввода войск на украинскую территорию и начала боевых действий, Россия приняла ответные меры.