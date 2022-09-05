Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевскую сопку, где погибли 8 туристов

Новая группа спасателей начала восхождение на вулкан, где погибли туристы

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На камчатский вулкан Ключевская сопка, где погибли восемь туристов, направили вторую группу спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

«Еще одна группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан. Их цель — добраться до отметки 3,3 тыс. м к дому вулканологов», — говорится в сообщении. Отмечается, что восхождение займет не менее двух суток, в состав группы вошли девять человек — сотрудники Камчатского спасательного центра и краевого управления МЧС.

Ранее группу спасателей к туристам направил «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае». Вертолет высадил их на высоте около 1,7 тыс. м, выше он не смог подняться. Эта группа также поднимается к дому вулканологов.

Группа из девяти туристов, восемь из которых уже погибли, находится на высоте около 4,2 тыс. м (высота вулкана — 4,8 тыс. м, он самый высокий действующий в Евразии). Они начали восхождение с отметки 3,3 тыс. м. Еще часть группы (три человека) находится там в лагере. О первых погибших стало известно 3 сентября, пять туристов сорвались при восхождении.

По факту гибели туристов следователи возбудили уголовное дело завели по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), она предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.