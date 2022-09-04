Число погибших на вулкане на Камчатке выросло до шести человек

Количество человек, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести, заявил «РИА Новости» заместитель председателя правительства региона Роман Василевский. Ранее сообщалось о пяти погибших.

«Предварительно такая информация есть, да, что скончался шестой человек», — сказал Василевский.

Он также уточнил, что два туриста из группы находятся в лагере на 3,3 тыс. м, остальные — на высоте более 4 тыс. м. К ним пытаются пробраться спасатели, добавил он.

Telegram-канал Baza писал, что шестой турист скончался в палатке, не дождавшись помощи спасателей.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота достигает 4,8 тыс. м.

30 августа группа из 12 человек (десять туристов и два гида) выдвинулась на вулкан. В группе были жители Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской области. Организатором тура выступила компания из Новосибирска. Перед восхождением на вулкан группа была зарегистрирована в МЧС.

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2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, а остальные остались в лагере. На следующий день один из гидов связался со спасателями и рассказал, что на высоте 4,2 тыс. погибли туристы, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания. К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Прокуратура Камчатского края начала проверку.