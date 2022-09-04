Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Глава NASA допустил новую попытку запуска ракеты SLS к Луне в октябре Технологии и медиа, 02:49
Число погибших на вулкане на Камчатке выросло до шести человек Общество, 02:40
Германия заполнила газохранилища на 85% Политика, 01:44
Bloomberg узнал о панике в Британии после остановки «Северного потока» Политика, 01:24
В Воронеже объяснили выдачу школьникам порванных книг по русскому языку Общество, 00:56
FT узнала о падении цен на элитные дома в Лондоне из-за оттока россиян Бизнес, 00:39
Новые владельцы «Челси» побили рекорд Абрамовича. Все о летних трансферах Спорт, 00:30
Какие формы может принимать рассеянный склероз Партнерский проект, 00:22
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Польша направит Германии ноту с приглашением на переговоры о репарациях Политика, 00:09
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 03 сен, 23:44
В Анапе 20 человек застряли на аттракционе. Видео Общество, 03 сен, 23:39
Кадыров заявил, что вопрос запрета перевода трудов хадисов скоро решится Общество, 03 сен, 23:36
В регионе Казахстана на границе с Россией эвакуировали села из-за пожаров Общество, 03 сен, 23:21
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 03 сен, 22:51
Общество ,  
0 

Число погибших на вулкане на Камчатке выросло до шести человек

Количество человек, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести, заявил «РИА Новости» заместитель председателя правительства региона Роман Василевский. Ранее сообщалось о пяти погибших.

«Предварительно такая информация есть, да, что скончался шестой человек», — сказал Василевский.

Он также уточнил, что два туриста из группы находятся в лагере на 3,3 тыс. м, остальные — на высоте более 4 тыс. м. К ним пытаются пробраться спасатели, добавил он.

Telegram-канал Baza писал, что шестой турист скончался в палатке, не дождавшись помощи спасателей.

СК возбудил уголовное дело после гибели туристов на вулкане на Камчатке
Общество
Вулкан Ключевская Сопка

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота достигает 4,8 тыс. м.

30 августа группа из 12 человек (десять туристов и два гида) выдвинулась на вулкан. В группе были жители Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской области. Организатором тура выступила компания из Новосибирска. Перед восхождением на вулкан группа была зарегистрирована в МЧС.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис
Статьи
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи
Pro
«Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи

2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, а остальные остались в лагере. На следующий день один из гидов связался со спасателями и рассказал, что на высоте 4,2 тыс. погибли туристы, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания. К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Прокуратура Камчатского края начала проверку.

Теги
Камчатка Ключевская сопка вулкан туристы
Материалы по теме
Пятеро туристов погибли на вулкане на Камчатке
Общество
МЧС сообщило, что вулкан на Курильских островах два раза выбросил пепел
Общество
На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter