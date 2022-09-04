Финские власти предложили выделить €10 млрд на поддержку энергокомпаний

Хельсинки, Финляндия (Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Global Look Press)

Правительство Финляндии предложило выделить энергетическим компаниям антикризисный пакет в размере €10 млрд, 5 сентября меру рассмотрит парламент страны, сообщает Yle.

Согласно плану властей, поддержка будет выражаться в предоставлении государством из этой суммы кредитов и гарантий энергетическим компаниям, если им будет грозить неплатежеспособность. Политики подчеркнули, что это не субсидия, а именно заем на рыночных условиях. Цель меры — заранее подготовиться к возможным финансовым проблемам на энергорынке и свести к минимуму колебания цен.

Претендовать на такую поддержку смогут только компании, без которых не будет функционировать рынок, то есть они либо должны производить более 100 МВт·ч, либо иным образом иметь решающее значение для обеспечения общества энергией. Подать заявку на этот кредит компании смогут до 2023 года, а получать средства будут в течение двух лет.

Министр финансов Анника Саарико подчеркнула, что компании должны прибегать к данному инструменту в последнюю очередь. Она выразила надежду, что такую практику вообще не придется применять.

Энергетический кризис в Европе возник на фоне повышения цен на газ и электроэнергию. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в этих обстоятельствах страна живет «как будто в условиях военной экономики» и эта экономическая ситуация «ненормальна».

Марин также указала, что кризис является беспрецедентным. Она отмечала, что надеется на решение возникших проблем с помощью мер Еврокомиссии, в том числе финский политик допускала установление потолка цен на электроэнергию.

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На фоне кризиса в странах Европы прибегают к различным методам экономии энергии. Так, в Финляндии осенью запустили кампанию Astetta alemmas, которая предлагает финнам снизить уровень отопления на один градус, сократить время принятия душа и использования развлекательной техники.