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Арестович заявил, что недоговаривал о тяжелом положении ВСУ на фронте

Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что скрывал тяжелое положение ВСУ и «улыбался»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в апреле—июле, когда положение Вооруженных сил Украины было «очень-очень» тяжелым, он скрывал это, пишет «Страна.ua» в Telegram.

«Был период с середины апреля по начало июля, когда военное счастье ушло к противнику и нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя пару раз намекнул, что тяжело», — заявил Арестович.

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В апреле—июле в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Мариуполь, Луганскую народную республику, продвинулись по территории Донецкой народной республики и Харьковской области. Однако в то же время российская армия оставила остров Змеиный в Черном море.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте тяжелая, особенно «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска». Потери он оценивал в 60–100 солдат ежедневно, еще около 500 получали ранения. Арестович в том же месяце говорил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла около 10 тыс. человек. В российском Минобороны еще в апреле заявляли, что безвозвратные потери «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников» составляют более 23 тыс. человек. Российские потери министерство в последний раз называло 25 марта — на тот момент погиб 1351 военный, еще 3825 получили ранения.

Теги
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