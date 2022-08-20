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Подоляк назвал Арестовича «советником всего офиса» Зеленского

По словам советника руководителя офиса украинского лидера, Алексей Арестович «так много говорит», что его решили сделать советником «сразу всего офиса». При этом он не является ни советником главы офиса, ни кого-либо из его замов
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Алексей Арестович не является ни советником главы офиса президента Украины, ни кого-либо из его заместителей, сообщил советник руководителя офиса Михаил Подоляк.

«Он так много говорит, что мы сделали его советником... сразу всего офиса. Именно так его должность называется уже несколько лет. По слогам: советник офиса президента Украины. Им он официально и является согласно штатному расписанию», — написал Подоляк в Telegram.

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Алексей Арестович

При этом офис Владимира Зеленского на своем сайте, YouTube-канале и в социальных сетях по крайней мере до начала мая называл Арестовича советником главы офиса.

Алексею Арестовичу 47 лет. Он родился в Грузии, затем переехал в Киев. Был блогером, актером (в том числе снимался в российских фильмах), разведчиком. В политику пришел в 2005 году, после Евромайдана в 2014-м стал появляться в СМИ в качестве военного эксперта. В это же время начал заниматься подготовкой боевых соединений в зоне конфликта в Донбассе, организовал фонд по психологической поддержке участников этой операции.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича советником в декабре 2020 года. Глава офиса назвал его задачей противодействие «распространению дезинформации или обвинений». Кроме того, Арестович числился советником делегации Киева в трехсторонней контактной группе в Минске, которая занималась урегулированием конфликта в Донбассе.

После начала российской военной операции 24 февраля Арестович был одним из спикеров украинской стороны. Последний его брифинг в Telegram-канале офиса был опубликован 6 мая.

Ранее о том, что Арестович не числится среди штатных и внештатных советников руководителя офиса Зеленского, сообщило издание «Украинский тиждень», оно сделало запрос в офис и получило список, актуальный на 18 августа. В нем значатся 46 человек, в том числе Подоляк (был членом украинской делегации на переговорах с Россией) и Александр Роднянский (полный тезка сына российского кинопродюсера Александра Роднянского; в 2019 году сообщалось, что он стал главным советником по экономике в украинском правительстве, а также, писало агентство Reuters, был советником Зеленского). Оба числятся советниками вне штата.

В Telegram-канале Арестовича также указано, что он является советником.

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Как сообщал украинский телеканал «Первый деловой», чиновник еще в январе этого года говорил о намерении уволиться. Источник «Украинской правды» в офисе главы государства сообщал, что никаких документов об уходе Арестович не подписывал.

В ходе одного из эфиров в конце июля Арестович, комментируя сообщения о его увольнении, заявлял, что «дураки просто не понимают», что произойдет, если он уйдет с поста. «Они думают, что это будет пробел в информационной политике. Я тогда заговорю без цензуры. Представьте, что тогда будет? Я сейчас цензурю себя, а если уволился, то я уже не представитель офиса президента. Чего там?» — говорил он.

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Елена Чернышова
Михаил Подоляк Алексей Арестович Украина
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