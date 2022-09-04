В МЧС Казахстана назвали возможную причину пожаров

Video

Причиной природных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области Казахстана, которая граничит с Россией, мог стать человеческий фактор, заявил министр по чрезвычайным ситуациям в республике Юрий Ильин на брифинге, передает костанайский портал «Наша газета».

«Никаких природных явлений в виде грозовых разрядов в последние дни у нас не происходило», — отметил он.

Ситуацию с пожарами в районе Ильин назвал тяжелой, но стабильной: были подавлены все верховые пожары, шло тушение низовых. Угрозы распространения огня на жилые строения нет, сообщил министр, однако ночью погиб один из местных жителей — инвалид. Кроме того, десять человек из-за вдыхания угарного газа обратились к медикам.

По данным Ильина, к 18:00 4 сентября (15:00 мск) в борьбе с пожарами принимали участие 1,4 тыс. человек и почти 200 единиц техники, в том числе семь воздушных судов. Специалистов для тушения привлекли и из других регионов — Северо-Казахстанской и Акмолинской областей и Нур-Султана.

Пожары в регионе начались 2 сентября. Леса горят не только в Аулиекольском, но и в Узункольском и Карабалыкском районах, которые находятся севернее, непосредственно на границе с Россией. Утром 4 сентября МЧС сообщило, что площадь пожаров в области превысила 43 тыс. га. Еще вечером 3 сентября указывалось, что горят около 9,5 тыс. га.

Читайте на РБК Pro Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Статьи Pro Как понять, что собеседник вас обманывает: семь правил Как понять, что собеседник вас обманывает: семь правил Инструкции Pro В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо Статьи Pro «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи

Из-за пожаров в регионе эвакуировали несколько населенных пунктов. Telegram-канал Orda.kz передавал, что более 100 строений сгорели в результате пожаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился «уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров» и выделить деньги на ликвидацию их последствий. 5 сентября Токаев в рамках рабочего визита в Костанайскую область должен посетить оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.