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В МЧС Казахстана назвали возможную причину пожаров

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Причиной природных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области Казахстана, которая граничит с Россией, мог стать человеческий фактор, заявил министр по чрезвычайным ситуациям в республике Юрий Ильин на брифинге, передает костанайский портал «Наша газета».

«Никаких природных явлений в виде грозовых разрядов в последние дни у нас не происходило», — отметил он.

Ситуацию с пожарами в районе Ильин назвал тяжелой, но стабильной: были подавлены все верховые пожары, шло тушение низовых. Угрозы распространения огня на жилые строения нет, сообщил министр, однако ночью погиб один из местных жителей — инвалид. Кроме того, десять человек из-за вдыхания угарного газа обратились к медикам.

По данным Ильина, к 18:00 4 сентября (15:00 мск) в борьбе с пожарами принимали участие 1,4 тыс. человек и почти 200 единиц техники, в том числе семь воздушных судов. Специалистов для тушения привлекли и из других регионов — Северо-Казахстанской и Акмолинской областей и Нур-Султана.

Площадь пожаров в Казахстане выросла в 4,5 раза
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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Пожары в регионе начались 2 сентября. Леса горят не только в Аулиекольском, но и в Узункольском и Карабалыкском районах, которые находятся севернее, непосредственно на границе с Россией. Утром 4 сентября МЧС сообщило, что площадь пожаров в области превысила 43 тыс. га. Еще вечером 3 сентября указывалось, что горят около 9,5 тыс. га.

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Из-за пожаров в регионе эвакуировали несколько населенных пунктов. Telegram-канал Orda.kz передавал, что более 100 строений сгорели в результате пожаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился «уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров» и выделить деньги на ликвидацию их последствий. 5 сентября Токаев в рамках рабочего визита в Костанайскую область должен посетить оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.

Теги
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