Во время лесных пожаров в Казахстане пострадали десять человек

Во время лесных пожаров в Костанайской области в Казахстане пострадали десять человек, погибших нет, передает Orda.kz со ссылкой на МЧС республики.

«Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили десять человек. Из них пять жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что четверых пострадавших доставили в Центральную районную больницу, шестерым оказали помощь на месте и отправили их домой.

Также в результате пожаров сгорели 108 жилых домов и строений, возгорание на территории нефтебазы в селах Аманкарагай и Лесное ликвидированы.

Кроме того, было восстановление движение на трассе Р-36 и движение поездов по железной дороге. Ранее пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги» сообщала о задержке 17 поездов из-за пожаров.

Лесные пожары в Костанайской области Казахстана (граничит с Оренбургской, Челябинской и Курганской областями России) начались 2 сентября. Возгорание произошло в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ». Днем 3 сентября площадь пожаров составила 2 тыс. га, а к вечеру увеличилась до 9,4 тыс. га.

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Из населенных пунктов эвакуировали 1841 человека. К тушению пожаров привлекли три вертолета, один самолет, четыре пожарных поезда и около 500 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить средства на ликвидацию последствий пожаров. 5 сентября глава государства собирался посетить Костанайскую область.