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Площадь пожаров в Казахстане выросла в 4,5 раза

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Площадь пожаров в Костанайской области Казахстана превысила 43 тыс. га, заявил глава МЧС республики Юрий Ильин в ходе брифинга, передает Tengrinews.

Вечером 3 сентября общая площадь возгораний достигала 9 тыс. га, таким образом, почти за 12 часов она увеличилась в 4,5 раза. Днем площадь составляла 2 тыс. га.

Леса горят в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области. Огонь разгорелся, в частности, из-за высокой температуры воздуха, которая установилась в области накануне. В течение нескольких дней воздух прогревался до 36 градусов. По данным республиканского МЧС, 4 сентября в Аулиекольском районе области, где также горят леса, сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра может достичь 9 м/с.

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Утром 4 сентября в ходе того же брифинга Ильин сообщил, что при пожаре в населенном пункте Аманкарагай Костанайской области погиб как минимум один человек. Это мужчина с инвалидностью 1936 года рождения, который отказался эвакуироваться из района пожара. Генеральная прокуратура уже возбудила дело по факту гибели человека. Ранее сообщалось только о десяти пострадавших.

Дела завели по ч. 2 ст. 204 УК Казахстана («Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб»), ч. 1 ст. 341 («Уничтожение лесов»), ч. 3 ст. 292 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Пожары в Костанайской области Казахстана, которая граничит с Оренбургской, Челябинской и Курганской областями России, начались 2 сентября. Возгорание возникло в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ».

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Всего из районов пожаров эвакуировали более 1,8 тыс. человек, их отправили в пункты временного размещения. Огонь уничтожил и повредил 108 строений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить средства на ликвидацию последствий пожаров. 5 сентября он собирался приехать в Костанайскую область.

Сейчас огонь тушат более 600 человек и около 100 единиц техники, в том числе вертолеты. Власти также создали оперативный штаб, на место приехал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

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Казахстан пожары
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Во время лесных пожаров в Казахстане пострадали десять человек
Общество
В регионе Казахстана на границе с Россией эвакуировали села из-за пожаров
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