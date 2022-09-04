Площадь пожаров в Казахстане выросла в 4,5 раза

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Площадь пожаров в Костанайской области Казахстана превысила 43 тыс. га, заявил глава МЧС республики Юрий Ильин в ходе брифинга, передает Tengrinews.

Вечером 3 сентября общая площадь возгораний достигала 9 тыс. га, таким образом, почти за 12 часов она увеличилась в 4,5 раза. Днем площадь составляла 2 тыс. га.

Леса горят в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области. Огонь разгорелся, в частности, из-за высокой температуры воздуха, которая установилась в области накануне. В течение нескольких дней воздух прогревался до 36 градусов. По данным республиканского МЧС, 4 сентября в Аулиекольском районе области, где также горят леса, сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра может достичь 9 м/с.

Утром 4 сентября в ходе того же брифинга Ильин сообщил, что при пожаре в населенном пункте Аманкарагай Костанайской области погиб как минимум один человек. Это мужчина с инвалидностью 1936 года рождения, который отказался эвакуироваться из района пожара. Генеральная прокуратура уже возбудила дело по факту гибели человека. Ранее сообщалось только о десяти пострадавших.

Дела завели по ч. 2 ст. 204 УК Казахстана («Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб»), ч. 1 ст. 341 («Уничтожение лесов»), ч. 3 ст. 292 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Пожары в Костанайской области Казахстана, которая граничит с Оренбургской, Челябинской и Курганской областями России, начались 2 сентября. Возгорание возникло в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ».

Читайте на РБК Pro Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции Pro Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса Инструкции Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи Pro В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Инструкции

Всего из районов пожаров эвакуировали более 1,8 тыс. человек, их отправили в пункты временного размещения. Огонь уничтожил и повредил 108 строений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить средства на ликвидацию последствий пожаров. 5 сентября он собирался приехать в Костанайскую область.

Сейчас огонь тушат более 600 человек и около 100 единиц техники, в том числе вертолеты. Власти также создали оперативный штаб, на место приехал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.