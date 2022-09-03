В регионе Казахстана на границе с Россией эвакуировали села из-за пожаров

В Костанайской области на севере Казахстана (граничит с Оренбургской, Челябинской и Курганской областями России) начали эвакуацию населенных пунктов из-за природных пожаров, сообщается на сайте МЧС республики.

«Проведена эвакуация населения из с. Озерное (население 250 человек) и северной части с. Аманкарагай (1 тыс. человек). <...> Начата эвакуация с. Калинино — 228 человек, с. Лесное — 363 человека», — говорится в сообщении.

Согласно данным МЧС на 18:37 (15:37 по мск), площадь пожара превышала 3 тыс. га. К вечеру площадь пожаров увеличилась до 9,4 тыс. га, передают Sputnik Казахстан и Orda.kz. В тушении пожаров задействованы три вертолета, один самолет, четыре пожарных поезда и около 500 человек. Из населенных пунктов эвакуировали 1841 человека.

Как пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Департамента по чрезвычайным ситуациям, огонь перекинулся на административное здание нефтебазы в селе Аманкарагай и близлежащие 30 жилых домов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров», а также выделить деньги на ликвидацию последствий пожаров, передает пресс-служба главы государства. 5 сентября в рамках рабочего визита в Костанайскую область Токаев должен посетить оперативный штаб по ликвидации природных пожаров.

Лесные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области начались 2 сентября. Возгорание произошло в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ», пишет Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС. Днем 3 сентября предварительная площадь пожара уже составила более 2 тыс. га.