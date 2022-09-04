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Глава «Моссада» посетит США 5 сентября для обсуждения ядерной сделки

Давид Барнеа
Давид Барнеа (Фото: mossad.gov.il)

Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа поедет в Соединенные Штаты 5 сентября для обсуждения рисков восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с обеими палатами американского конгресса, пишет Jerusalem Post.

Соответствующее заявление распространила канцелярия израильского премьера Яира Лапида, выдержку из речи которого приводит ТАСС: «После моего разговора с президентом [США Джо] Байденом в прошлую среду директор разведки «Моссад» завтра [5 сентября] отбывает в Вашингтон для проведения ряда встреч, призванных довести до сведения американской администрации нашу позицию относительно опасностей, заложенных в соглашении [с Ираном]», — сказано в заявлении.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

В Twitter Лапид добавил, что считает правильной политику Израиля по ядерной сделке, которую страна проводила в течение последнего года. Ее суть заключается в том, чтобы «продолжать давление, но не ломать инструменты», предоставлять достоверную разведывательную информацию и быть частью процесса, не разрушая особых отношений с Соединенными Штатами, написал политик.

«Я говорю это осторожно, но пока это работает. Оговорки, которые мы представили американскому правительству, были учтены. Мы также поговорили с другими партнерами. Требования [Израиля также] были предъявлены иранцам», — сообщил он.

О том, что Барнеа посетит США и обсудит с американскими официальными лицами иранскую ядерную сделку, правительство Израиля сообщило еще 1 сентября. Тогда Лапид сам провел с ним встречу. За день до этого он созвонился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и обсудил с ним остановку «продвижения Ирана к созданию ядерного оружия».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году после многолетних переговоров между Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Ираном. Он предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы и гарантии, что она не будет создавать ядерное оружие. В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп решил выйти из СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана. В свою очередь Тегеран стал постепенно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, в том числе касающиеся показателей обогащения урана и количества центрифуг. Администрация Джо Байдена заявила об интересе к возвращению в сделку. После этого в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД, однако они носили нерегулярный характер.

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В конце августа источники Bloomberg сообщили, что США и Иран не могут договориться о возобновлении сделки из-за международного расследования происхождения следов урана на ряде объектов Ирана, которое Тегеран потребовал закрыть. Еще один вопрос, вызывающий разногласия, — призыв к Вашингтону предоставить гарантии на случай, если США решат выйти из сделки, как в 2018 году это сделал экс-президент Дональд Трамп.

Израиль считает проект соглашения по возобновлению сделки, который предусматривает ослабление санкций против Ирана, неприемлемым в текущем виде. Ранее Лапид уже говорил, что соглашение принесет Ирану больше выгоды, в частности, $100 млрд в год. Средства Тегеран направит на распространение терроризма и подрыв стабильности на Ближнем Востоке, отметил он.

«Мы ясно заявили всем: если соглашение будет подписано, оно не будет обязывать Израиль. Мы будем действовать, чтобы предотвратить превращение Ирана в ядерное государство. Мы не готовы жить с ядерной угрозой над нашими головами со стороны экстремистского и жестокого исламистского режима», — писал он.

Министр обороны Израиля Бени Ганц называл сделку бесполезной и указал, что та не помешает Тегерану создать ядерное оружие.

«Иран приобрел знания, инфраструктуру и возможности, и это необратимо. Это позволит Ирану еще больше расширить свою ядерную программу в период действия соглашения, которое будет иметь меньше ограничений. Иран сможет получить ядерное оружие, когда указанное соглашение истечет в 2031 году», — говорил он.

Теги
Яир Лапид Израиль Моссад Иран ядерная сделка
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