Иран передал США «конструктивный ответ» на предложение по ядерной сделке

Иран передал координатору со стороны ЕС свой ответ на ответ американской стороны по ядерной сделке, сообщает местное агентство IRNA со ссылкой на МИД страны.

«Текст несет в себе конструктивный подход с целью завершения переговоров», — заявили в ведомстве. Там отметили, что над документом работала группа иранских экспертов, предложения США оценивали «на разных уровнях».

Тегеран заявил, что надеется обеспечить в рамках договоренностей гарантии того, что со страны снимут санкции и что данный вопрос не будет использоваться как рычаг давления. Кроме того, Иран желает извлечь из сделки экономическую выгоду через снятие барьеров во внешней торговле, в частности, нефтью.

США передали свой ответ Ирану через ЕС 25 августа, сообщал CNN. Этот документ, в свою очередь, был ответом на комментарии Ирана по ранее предложенному Евросоюзом «окончательному» варианту договоренностей. Вашингтон не раскрывал детали переданного Тегерану ответа.

В Госдепартаменте подтвердили получение нового ответа Ирана, но отметили, что «он не конструктивен», передает ТАСС.

США и Иран заключили ядерную сделку, или соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), в 2015 году. Также сторонами соглашения были еще пять стран — Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. Стороны договорились, что в обмен на снятие экономических санкций Иран ограничит свою ядерную программу.



В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп отказался от выполнения соглашения и снова ввел санкции в отношении Тегерана. Тогда он вернулся к реализации ядерной программы: стал превышать допустимый уровень обогащения урана и ограничил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Действующий американский лидер Джо Байден в 2021-м решил возобновить переговоры по ядерной сделке.

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В Госдепартаменте еще в марте заявляли, что переговоры близки к финишу, однако затем они были приостановлены и вновь возобновлены. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом нынешних переговоров, писало 27 августа, что для урегулирования всех разногласий сторонам необходимо еще несколько недель. Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 сентября заявил, что соглашение о СВПД могут заключить в ближайшие дни, указывает Reuters.