Херсонская ВГА сообщила об ударах по жилому району Новой Каховки
Украинские войска вновь нанесли удар по жилому сектору подконтрольной российским войскам Новой Каховки в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» представитель администрации города Руслан Агаев.
«Попало в результате ракетного удара на улицу Калинина. Горит дом, частный дом», — уточнил он. Огонь тушат пожарные.
В тот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил ТАСС о другом обстреле, в результате которого повреждения получили два частных дома в центре города.
«Загорелась кровля в одном доме, во втором выбиты стекла. Прямо в самом центре. Нет пострадавших и погибших, пожар локализован своевременно», — сообщил он.
Российские войска заняли Херсонскую область, где находится Новая Каховка, в марте. На подконтрольных территориях создали военно-гражданские администрации. По состоянию на 2020 год, согласно переписи населения, в Новой Каховке проживали 45,4 тыс. человек.
Власти Херсонской области неоднократно обвиняли украинских военных в обстрелах города. 29 августа они не менее 13 раз обстреливали Новую Каховку и пригороды, говорил «Интерфаксу» Леонтьев. Повреждения получили жилые дома и школа, было разрушено несколько зданий городского рынка. Город был полностью обесточен, в нем прекратилась подача воды и начались пожары. После падения ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Леонтьев призвал жителей города эвакуироваться с рабочих мест.
29 августа пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области. Украинские власти деталей не раскрывали. В российском Минобороны подтвердили попытку наступления, но заявили, что оно провалилось.
На следующий день, 30 августа, замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что на территории региона, который находится под охраной российских военных, выстроили несколько рубежей обороны. Угрозы Херсонской области, утверждал он, нет.