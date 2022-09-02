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Херсонская ВГА сообщила об ударах по жилому району Новой Каховки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Украинские войска вновь нанесли удар по жилому сектору подконтрольной российским войскам Новой Каховки в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» представитель администрации города Руслан Агаев.

«Попало в результате ракетного удара на улицу Калинина. Горит дом, частный дом», — уточнил он. Огонь тушат пожарные.

В тот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил ТАСС о другом обстреле, в результате которого повреждения получили два частных дома в центре города.

«Загорелась кровля в одном доме, во втором выбиты стекла. Прямо в самом центре. Нет пострадавших и погибших, пожар локализован своевременно», — сообщил он.

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Фото:Максим Тищенко / ТАСС

Российские войска заняли Херсонскую область, где находится Новая Каховка, в марте. На подконтрольных территориях создали военно-гражданские администрации. По состоянию на 2020 год, согласно переписи населения, в Новой Каховке проживали 45,4 тыс. человек.

Власти Херсонской области неоднократно обвиняли украинских военных в обстрелах города. 29 августа они не менее 13 раз обстреливали Новую Каховку и пригороды, говорил «Интерфаксу» Леонтьев. Повреждения получили жилые дома и школа, было разрушено несколько зданий городского рынка. Город был полностью обесточен, в нем прекратилась подача воды и начались пожары. После падения ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Леонтьев призвал жителей города эвакуироваться с рабочих мест.

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29 августа пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области. Украинские власти деталей не раскрывали. В российском Минобороны подтвердили попытку наступления, но заявили, что оно провалилось.

На следующий день, 30 августа, замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что на территории региона, который находится под охраной российских военных, выстроили несколько рубежей обороны. Угрозы Херсонской области, утверждал он, нет.

Теги
Херсонская область обстрел жилой сектор Украина
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