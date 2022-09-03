Wildberries опроверг повышение стоимости возврата товаров после доставки

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Маркетплейс Wildberries не увеличивал стоимость возврата товаров, сообщения об этом являются «очередной попыткой введения в заблуждение», сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее информацию о повышении штрафов за возврат уже доставленного товара при отказе покупателя от него опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». К посту прикрепили скрин из приложения, на котором было предупреждение, что «стоимость доставки возвращенного товара — 100 руб. за каждую единицу». Отмечалось, что для крупногабаритных товаров плата еще выше — 1 тыс. руб.

«Мы, напротив, ввели бесплатный возврат товаров для более чем 50% покупателей перед школьным сезоном, чтобы помочь подготовить детей к школе. Речь идет о клиентах, совершающих осознанные покупки (те, кто внимательно подходят к выбору товаров и совершают мало возвратов) — таких у нас большинство. Кроме того, были снижены общие тарифы на возврат товаров, чтобы повысить доступность интернет-покупок», — сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.

В компании подчеркнули, что благодаря данной практике «покупатели стали более осознанно подходить к выбору товаров», что привело к снижению брака товаров «из-за их частой транспортировки и примерки» на 30%.

Платный возврат товаров, которые не подошли покупателям, Wildberries ввел весной. Величина штрафа варьировала от 50 руб. до 100. В августе появился особенный штраф в размере 1 тыс. руб. за возврат крупногабаритных товаров. Как уточняли в Wildberries, к ним относятся хрупкие и «тяжелые» объекты, например телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины.

Компания указывала, что тестирует различные варианты доставки и обратной логистики, в том числе делая ее платной для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа, однако какими конкретно должны быть проценты, она не уточняла.