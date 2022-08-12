Wildberries ввел плату в 1 тыс. руб. за возврат крупногабаритных товаров

Ранее компания увеличила «штраф» за возврат, который ввела в феврале. Представители маркетплейса отметили, что повышение затронет лишь крупные и хрупкие вещи, в том числе телевизоры и холодильники

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Онлайн-маркетплейс Wildberries ввел плату в размере 1 тыс. руб. для покупателей за возврат крупногабаритных товаров, говорится во всплывающем сообщении на странице мобильного приложения с условиями обратной доставки.

«С прошлой недели плата 1000 руб. взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», — сообщили ТАСС в Wildberries.

Так в компании прокомментировали сообщения в СМИ о том, что она увеличила размер платы за возврат, которую ввела в мае для некоторых категорий клиентов. О том, что онлайн-маркетплейс повысил стоимость этой услуги, в частности, писал портал vc.ru. Он отмечал, что цена возрастает даже у пользователей, заказывающих банки с краской или обои. При этом ни сайт, ни мобильное приложение не предупреждали клиентов о том, что товар считается крупногабаритным.

В Wildberries уточнили, что новая мера касается хрупких и «тяжелых» товаров, к которым относятся, например, телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины. Однако доставку таких предметов до покупателей и их подъем на этаж маркетплейс оставил бесплатными. На такие товары, как вазы, посуду и другие хрупкие предметы интерьера, новые правила не распространяются.

Новую схему пока тестируют, поэтому из-за неточностей с указанием габаритов некоторыми продавцами могут возникать ошибки, пояснили в компании. Они попадают в список крупногабаритных в зависимости от того, какие параметры укажет предприниматель. В пресс-службе также заверили, что служба поддержки компании оперативно исправляет такие неточности в описании. Исходя из этого принципа, краску, обои, уплотнитель для окон и другие небольшие предметы будут доставлять на склад по обычному тарифу, рассказали представители маркетплейса.

«Обычный» тариф Wildberries c мая подразумевает, что покупатели, которые приобрели на площадке товаров менее чем на 18 тыс. руб., обязаны заплатить 50 руб. за возврат каждого предмета. Причем за все время клиент должен купить не менее 60% того, что заказывал. В случае если пользователь живет на Дальнем Востоке, в Калининграде, Магадане или на Байконуре, обратная доставка товаров оттуда в любом случае будет стоить ему 50 руб. Также в сообщении в приложении сказано следующее: «Стоимость отказа будет 100 рублей». Однако к чему конкретно относится эта фраза, не уточняется.