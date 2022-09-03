Военные на учениях «Восток» предотвратили высадку десанта на Курилы

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Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения Восточного военного округа отработали задачи по противодесантной обороне Курил на учениях «Восток-2022», сообщило Министерство обороны в Telegram.

Сначала подразделения армейского корпуса на островах Кунашир и Итуруп подняли по тревоге. Они доехали на штатной технике до полигонов «Горячие ключи» и «Лагунное» и приступили к обороне с помощью беспилотной авиации и средств радиоэлектронной борьбы.

Военные выполнили пристрелочный залп по предполагаемому месту высадки морского десанта противника из 152-мм гаубичных артиллерийских орудий «Гиацинт». После получения координат от расчетов беспилотников и корректировки огня артиллеристы прицельно ударили по условной живой силе и технике и завершили уничтожение цели с помощью стрелкового оружия.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Их участниками должны стать более 50 тыс. военных, в том числе из ОДКБ, ШОС и других стран — партнеров России, и более 5 тыс. единиц военной техники.

Минобороны называло целью учений улучшение взаимодействия воинских контингентов для обеспечения безопасности в Восточном регионе. Япония сочла маневры на Курилах неприемлемыми и призывала исключить острова из списка территорий для учений.

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Ранее 3 сентября учения провели корабли Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Они провели стрельбы по надводным целям, а также отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировки по связи.



