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Аварийное судно перекрыло движение в Босфоре

Судно, которое из-за неисправности двигателя заблокировало движение по проливу Босфор, отбуксировано на стоянку. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции.

«При содействии Главного управления береговой безопасности 134-метровое судно Sparta, у которого отказал двигатель в районе моста Султана Селима Явуза, было благополучно отбуксировано к якорной стоянке Тюркели», — говорится в заявлении ведомства.

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Фото:binaltmisiki / Twitter

Босфорский пролив оставался заблокирован в течение нескольких часов. После отбуксировки судна движение в проливе восстановлено в обе стороны. 

В марте прошлого года один из крупнейших контейнеровозов в мире, 400-метровый Ever Given сел на мель 23 марта, полностью перекрыв Суэцкий канал, из-за чего собралась пробка из более чем 200 судов. Стоимость застрявших грузов составила свыше $10 млрд, сообщал Bloomberg. В свою очередь, в администрации Суэцкого канала оценивали ежедневные потери от простоя в $14 млн.

Операция по освобождению Ever Given длилась шесть дней, в ней участвовали более десяти буксиров и экскаватор, также проводились работы по углублению дна.

Теги
Турция Босфор пролив корабль
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