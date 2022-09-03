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Bloomberg узнал о риске закрытия 60% фабрик Британии из-за цен за энергию

Bloomberg узнал о риске закрытия 60% предприятий в Британии из-за цен на электричество

Из-за роста цен на электроэнергию в Великобритании могут закрыться шесть из десяти заводов, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос федерации британских производителей MakeUK.

Согласно исследованию, почти половина производителей испытали скачок счетов за электроэнергию более чем на 100% в прошлом году. Опрос показал, что 13% заводов в настоящее время сократили часы работы или избегают пиковых периодов, в то время как 7% предприятий останавливают производство на более длительные периоды.

«Новому правительству необходимы чрезвычайные меры. Мы уже отстаем от наших глобальных конкурентов», — приводит агентство слова главного исполнительного директора MakeUK Стивена Фипсона.

В Британии с 12 июля проходят выборы премьер-министра после отставки Бориса Джонсона. Парламенту предстоит до 5 сентября определиться, кто возглавит партию — глава МИДа Лиз Трасс или бывший министр финансов Риши Сунак. 

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MakeUK предложила ряд мер, которые правительству следует принять для избежания кризиса в сфере промышленности. Среди них снижение НДС на счета за электроэнергию для бизнеса с 20% до 5%, продлить льготы на строительство и оборудование, отказаться от увеличения взносов на страхование и др.

Британский энергетический регулятор Ofgem в конце августа предупредил, что с 1 октября в стране стоимость электроэнергии вырастет на 80%, средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс), писал Reuters.

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Канцлер казначейства Надхим Захави заверил, что ведомство разрабатывает сценарии реагирования на эту ситуацию, что позволит следующему премьер-министру Великобритании оказать помощь нуждающимся как можно скорее. По его мнение, рост цен станет причиной «стресса и тревоги» у британцев.

Цены на электричество в Европе выросли на фоне российской военной операции на Украине и санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате европейские страны столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.

Российские власти говорили, что Европа столкнулась с «негативной отдачей» санкций против России. По словам президента Владимира Путина, Евросоюз потеряет от экономических санкций против России более $400 млрд.

Теги
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