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В ВГА Запорожья заявили о минимум четырех «прилетах» по АЭС за два часа

Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о минимум четырех «прилетах» по АЭС за два часа

Запорожская атомная электростанция (АЭС) вновь подверглась обстрелу с украинской стороны, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета «тяжелого», — написал он.

Позднее Рогов уточнил, что три «прилета» зафиксированы в 400 м восточнее атомной электростанции, еще один — между вторым и третьим энергоблоками.

«Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд», — написал представитель пророссийских властей региона в Telegram.

Ранее в ВГА подконтрольного российским войскам Энергодара, где расположена АЭС, сообщили, что российские военные в нескольких сотнях метров от станции сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевым снарядом.

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В Генштабе ВСУ до этого признали нанесение ударов по району Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

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Энергодар и территорию атомной электростанции сейчас контролируют российские войска, но самой АЭС по-прежнему управляют украинские операторы.

1 сентября туда прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, АЭС неоднократно подвергалась обстрелам, следы и дыры от них видели специалисты агентства. Там сейчас находятся шесть экспертов, четверо из них скоро уедут, а двое останутся на постоянной основе, уточнил Гросси.

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