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Синоптик назвал срок прихода бабьего лета в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бабье лето может прийти в Москву с 20 по 25 сентября, заявил на пресс-конференции руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его прогноз приводит «РИА Новости»

«20–25 [сентября] мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что 20–25-го можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета», — пояснил он.

До этого Москву будут «хлестать то одна, то другая фронтальная система». Неустойчивая погода с дождями и ветром продержится в городе до 15 сентября.

Синоптик назвала возможный срок бабьего лета в Москве после похолодания
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

После волны аномально жаркой погоды, которая сохранялась в Москве до конца августа, в столице резко похолодало. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил РБК, что с наступлением 1 сентября в город придет глубокая осень.

С тех пор российские метеорологи неоднократно высказывали гипотезы о сроках прихода в столицу бабьего лета. Например, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала РБК, что оно наступит не раньше второй половины месяца, если вообще случится.

«Вообще классическое бабье лето начинается с 14 сентября, когда по старому стилю начинается осень. Сейчас точно сказать, случится оно или нет, не представляется возможным. Но уже сейчас очевидно, что первая декада сентября у нас будет довольно холодной, и назвать ее бабьим летом не получится», — говорила синоптик, связывая ухудшение погодных условий с циклоном, нависшим над городом. Продолжительный бархатный сезон в этом году предсказывал и сам Вильфанд.

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Синоптик назвала возможный срок бабьего лета в Москве после похолодания
Общество
Синоптики рассказали, как в Москву 1 сентября придет глубокая осень
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