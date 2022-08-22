Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:30
Синоптик предсказал длительный бархатный сезон в России Общество, 06:14
«Россия» заменила на рейсах Coca-Cola и Sprite на «Байкал» и «Тархун» Бизнес, 06:13
Би-би-си объяснила пропажу популярных сериалов из «Кинопоиска» Технологии и медиа, 06:00
Гидрометцентр сообщил о чрезвычайной пожароопасности в Москве и области Общество, 05:20
Власти ДНР сообщили о доставке 1 млн учебников из России Политика, 04:52
«Коммерсантъ» узнал о поиске Bosch покупателя на часть российских активов Бизнес, 04:46
Политики из немецкой ХДС призвали запретить выдачу шенгенов россиянам Политика, 04:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Британии предложили способ стимулировать граждан экономить энергию Политика, 03:17
Взятых в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово освободили Общество, 03:03
Минпромторг предложил исключения из запрета на въезд фур из Евросоюза Политика, 02:52
Два человека погибли при наезде автомобиля на толпу на свадьбе в Канаде Общество, 01:52
Рябков назвал «неочевидной» перспективу диалога по СНВ с США Политика, 01:30
Назвавший волонтера «грязью» кандидат в депутаты гордумы снялся с выборов Политика, 01:20
Общество ,  
0 

Синоптик предсказал длительный бархатный сезон в России

Бархатный сезон этой осенью продлится долго, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он объяснил, что температура экваториальных вод поднялась до 25-28 градусов, что редко для России. Кроме востока Черного моря, Сочи и Анапы, вода прогрелась и в Калининградской области.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в этом году бархатный сезон закончится не раньше первой декады октября, хотя обычно он заканчивается в конце сентября.

Вильфанд пообещал жаркую погоду в европейской России в течение пяти дней
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале августа Вильфанд сообщал о жаре до плюс 40 в ряде регионов и отмечал, что температура превышает климатическую норму. В пример он привел Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области, Калмыкию, Краснодарский край и Адыгею.

Теги
Погода Роман Вильфанд бархатный сезон Россия
Материалы по теме
Вильфанд пообещал жаркую погоду в европейской России в течение пяти дней
Общество
Синоптики исключили приход жары в Москву в ближайшую неделю
Общество
Синоптик допустил запах гари в Москве в выходные
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter