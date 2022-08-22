Синоптик предсказал длительный бархатный сезон в России

Бархатный сезон этой осенью продлится долго, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он объяснил, что температура экваториальных вод поднялась до 25-28 градусов, что редко для России. Кроме востока Черного моря, Сочи и Анапы, вода прогрелась и в Калининградской области.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в этом году бархатный сезон закончится не раньше первой декады октября, хотя обычно он заканчивается в конце сентября.

В начале августа Вильфанд сообщал о жаре до плюс 40 в ряде регионов и отмечал, что температура превышает климатическую норму. В пример он привел Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области, Калмыкию, Краснодарский край и Адыгею.

