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Синоптики рассказали, как в Москву 1 сентября придет глубокая осень

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В четверг, 1 сентября, в Москве наступит глубокая осень, а температура понизится на 15–18 градусов, что будет ниже климатической нормы на 2–4 градуса, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура понизится примерно на 15–18 градусов. Ночные температуры плюс 7–9 градусов, по области — до плюс 5 градусов. И днем совсем нерадостно: плюс 12–14 градусов максимальные значения», — такой температурный фон характерен для конца второй, начала третьей декады сентября, заявил метеоролог.

В Москве за двое суток похолодает на 20 градусов
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Погода начнет меняться с вечера 29 августа: «Дело в том, что к центру европейской России приближается облачность низкого давления. А стационарный антициклон, который управлял, дирижировал погодой в течение 12 дней, начинает постепенно смещаться к востоку», — объяснил руководитель Гидрометцентра.

По мнению Вильфанда, уже с завтрашнего дня придет облачность, а вместо юго-восточного и южного ветра с завтрашнего дня воздух начнет поступать с запада, со стороны Балтики. «В среду около плюс 20–22 градусов, небольшие дождики, около 4–5 мм. И прохождение фронтального раздела, который приведет к усилению ветра до 17 м/с», — сообщил синоптик.

Август в Москве станет самым жарким в истории
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Также о резкой смене погоды сообщил центр погоды «Фобос». Воздух станет быстро остывать, и в четверг-пятницу температура составит плюс 12–15 градусов.

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Ранее Роман Вильфанд заявил, что август 2022 года станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Это связано с тем, что на территории региона установился мощный антициклон. За месяц температура неоднократно била рекорды: 25 августа воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса, что стало максимумом с 1988 года, а на следующий день жара в Москве побила рекорд 1969 года. До этого года самым жарким считался август 2010 года.

Теги
аномально теплая погода погода Гидрометцентр Роман Вильфанд новости
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