Кремль позитивно оценил визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Кремль позитивно оценивает визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную станцию, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
«Пока рано давать оценки, в целом позитивно оцениваем, что, несмотря на сложности и провокации, миссия прибыла и приступила к работе. Они продолжают, но главное, что миссия там», — подчеркнул он.
Представитель Кремля напомнил, что эксперты должны оценить состояние станции и вопросы, связанные с ядерной безопасностью.
Запорожская атомная электростанция (ЗЭАС) — крупнейшая атомная станция по установленной мощности в Европе и третья по размеру в мире. Российские военные заняли ее территорию 28 февраля в рамках военной операции на Украине, однако формально она осталась под управлением украинского «Энергоатома». В июле-августе обе стороны конфликта не раз заявляли об обстрелах АЭС. Власти более 40 стран призывали Россию вернуть контроль над территорией АЭС Киеву.
1 сентября на атомную станцию приехали эксперты МАГАТЭ. Миссия должна была оценить состояние станции и риски для ее безопасности. По приезде она провела первичную оценку и понаблюдала за работой персонала ЗАЭС. Руководитель агентства Рафаэль Гросси отмечал, что сотрудники очень профессионально выполняют работу, несмотря на сложные обстоятельства.
Миссия осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты управления в нескольких энергоблоках и другие элементы АЭС, рассказал Гросси на следующий день. Он сообщил, что физическая оболочка атомной станции разрушена в нескольких местах.
Эксперты агентства останутся на станции до 4–5 сентября, чтобы собрать больше технической информации о ее состоянии и подготовить отчет об инспекции. Позже МАГАТЭ сформирует постоянное представительство на ЗАЭС, чтобы эксперты передавали постоянную, объективную оценку того, что происходит.