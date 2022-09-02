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Кремль позитивно оценил визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Кремль позитивно оценивает визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную станцию, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Пока рано давать оценки, в целом позитивно оцениваем, что, несмотря на сложности и провокации, миссия прибыла и приступила к работе. Они продолжают, но главное, что миссия там», — подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что эксперты должны оценить состояние станции и вопросы, связанные с ядерной безопасностью.

Гросси рассказал о повреждении зданий Запорожской АЭС обстрелами
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Рафаэль Гросси

Запорожская атомная электростанция (ЗЭАС) — крупнейшая атомная станция по установленной мощности в Европе и третья по размеру в мире. Российские военные заняли ее территорию 28 февраля в рамках военной операции на Украине, однако формально она осталась под управлением украинского «Энергоатома». В июле-августе обе стороны конфликта не раз заявляли об обстрелах АЭС. Власти более 40 стран призывали Россию вернуть контроль над территорией АЭС Киеву.

1 сентября на атомную станцию приехали эксперты МАГАТЭ. Миссия должна была оценить состояние станции и риски для ее безопасности. По приезде она провела первичную оценку и понаблюдала за работой персонала ЗАЭС. Руководитель агентства Рафаэль Гросси отмечал, что сотрудники очень профессионально выполняют работу, несмотря на сложные обстоятельства.

Миссия осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты управления в нескольких энергоблоках и другие элементы АЭС, рассказал Гросси на следующий день. Он сообщил, что физическая оболочка атомной станции разрушена в нескольких местах.

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МАГАТЭ провело первичную оценку состояния Запорожской АЭС
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Делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси (в центре)&nbsp;на Запорожской АЭС, 01 сентября 2022 года

Эксперты агентства останутся на станции до 4–5 сентября, чтобы собрать больше технической информации о ее состоянии и подготовить отчет об инспекции. Позже МАГАТЭ сформирует постоянное представительство на ЗАЭС, чтобы эксперты передавали постоянную, объективную оценку того, что происходит.

Теги
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