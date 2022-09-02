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Президент Аргентины объявил выходной после покушения на вице-президента

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Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 2 сентября выходным днем после покушения на убийство вице-президента и бывшего президента Кристину Фернандес де Киршнер, передает La Nacion.

Он объяснил, что выходной нужен для того, чтобы «народ Аргентины в мире и гармонии мог высказаться в защиту жизни, демократии, а также высказать солидарность вице-президенту».

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Вечером 1 сентября 35-летний гражданин Бразилии попытался застрелить вице-президента, когда она выходила из машины около своего дома. Он стоял в толпе, поднял заряженный пистолет и направил его в Киршнер. Полицейские задержали его.

Президент назвал попытку убийства самым тяжким событием с момента восстановления демократии в стране в 1983 году. Он удивился, что Киршнер осталась жива «по какой-то невероятной причине», так как заряженное оружие не выстрелило.

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Покушение на вице-президента произошло на фоне обвинений в коррупции генпрокурора страны Диего Лусиани. В конце августа он попросил назначить ей 12 лет тюрьмы, а также запретить Киршнер занимать государственные должности и обязать выплатить штраф $1 млрд.

По данным прокуратуры, во время президентства Киршнер с 2007 по 2015 год она и еще 12 человек присвоили себе бюджетные средства на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус.

Теги
Аргентина Альберто Фернандес Кристина Киршнер покушение на убийство выходной
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