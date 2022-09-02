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Полиция Аргентины задержала мужчину, угрожавшего вице-президенту оружием

Аргентинская полиция задержала мужчину, который направил пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер у ее дома, передает телеканал Clarin.

Инцидент произошел, когда Фернандес де Киршнер выходила из автомобиля у своего дома. На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как стоявший в толпе у машины мужчина поднял пистолет и направил его на вице-президента.

Министр национальной безопасности Анибал Фернандес подтвердил телеканалу, что у задержанного 35-летнего мужчины при обыске был обнаружен пистолет. По предварительной информации, мужчина является выходцем из Бразилии.

Позже телеканала NL, пистолет был заряжен, однако заклинил при попытке выстрела.

Обвинение запросило 12 лет тюрьмы для вице-президента Аргентины
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Кристина Киршнер

Толпы людей возле дома Фернандес де Киршнер продолжают собираться последнюю неделю, на фоне обвинений прокурора Диего Лусиани, который попросил назначить вице-президенту 12 лет тюрьмы за корупцию. По мимо тюремного заключения, прокуратура потребовала запретить Киршнер занимать государственные должности и обязать ее выплатить штраф в размере $1 млрд.

Кроме Киршнер, фигурантами коррупционного дела являются 12 человек. Их обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус. По данным прокуратуры, преступление было совершенно во время президентства Киршнер. Она занимала этот пост с декабря 2007 года по декабрь 2015-го. Она сменила на этом посту своего мужа, Нестора Киршнера, который был лидером страны до 2003 года.
 

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