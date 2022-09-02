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Президент Аргентины заявил о попытке убийства вице-президента страны

Вечером 1 сентября неизвестный мужчина направил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, однако выстрел произведен не был. Нападавшего задержали, президент страны заявил о попытке покушения

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Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Об этом политик заявил в специальном обращении, предает La Nation.

«Сегодня около 21:00 [03:00 мск] мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии [в 1983 году]», — сказал он.

По его словам, вице-президент осталась жива «по какой-то невероятной причине», поскольку заряженное оружие не произвело выстрел, несмотря на спущенный курок. Кроме этого, Фернандес объявил пятницу выходным днем для проведения маршей в поддержку вице-президента.

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Инцидент произошел в четверг вечером, когда Фернандес де Киршнер выходила из автомобиля у своего дома. На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как стоявший в толпе у машины мужчина поднял пистолет и направил его на вице-президента. Нападавшего оперативно задержали, им оказался 35-летний гражданин Бразилии. Министр национальной безопасности Анибал Фернандес подтвердил телеканалу Clarin, что при нем был обнаружен заряженный пистолет.

Покушение на Фернандес де Киршнер произошло на фоне расследования генпрокурора страны Диего Лусиани, который в конце августа обвинил вице-президента в коррупции и попросил назначить ей 12 лет тюрьмы. По мимо тюремного заключения, прокуратура потребовала запретить Киршнер занимать государственные должности и обязать ее выплатить штраф в размере $1 млрд.

Кроме Киршнер, фигурантами коррупционного дела являются 12 человек. Их обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус. По данным прокуратуры, преступление было совершенно во время президентства Киршнер. Она занимала этот пост с декабря 2007 года по декабрь 2015-го. Она сменила на этом посту своего мужа, Нестора Киршнера, который был лидером страны до 2003 года.

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