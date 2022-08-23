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Обвинение запросило 12 лет тюрьмы для вице-президента Аргентины

Прокурор Диего Лусиани обвинил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер в коррупции и попросил назначить ей 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает аргентинский телеканал Todo Noticias.

Кроме тюремного заключения прокуратура также требует запретить Киршнер занимать государственные должности и обязать ее выплатить штраф в размере $1 млрд. При этом у Киршнер имеется неприкосновенность. 

Кроме Киршнер фигурантами коррупционного дела являются 12 человек. Всем им грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

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Киршнер и ее сообщников обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус. По данным прокуратуры, преступление было совершенно во время президентства Киршнер. Она занимала этот пост с декабря 2007 года по декабрь 2015-го. Она сменила на этом посту своего мужа, Нестора Киршнера, который был лидером страны до 2003 года.

Это не первое обвинение против Киршнер. В мае 2016 года аргентинский суд предъявил ей обвинения в мошенничестве. Бывшего президента заподозрили в манипулировании Центральным банком Аргентины для искусственного поддержания курса аргентинского песо. Следователи считают, что Киршнер поручила ЦБ продавать доллары на срочном рынке по заниженной цене, что нанесло ущерб экономике страны.

В декабре 2017 года ей предъявили обвинение в госизмене после взрыва в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, который произошел в 1994 году. В здании подорвал бомбу террорист-смертник. В результате погибли 85 человек. В 1995 году аргентинская разведка возложила ответственность за теракт на ливанскую группировку «Хезболла». Также в Аргентине предположили, что к взрыву могли быть причастны иранские власти. Организатором теракта считается бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. Он объявлен Интерполом в международный розыск. Суд обвиняет Киршнер в том, что она скрыла роль Ирана в атаке в обмен на «потенциально выгодное торговое соглашение».

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