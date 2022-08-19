Берлускони предложил Италии отказаться от поставок российского газа

Нужно «покончить с зависимостью» от российского газа, которая приносит «очевидные проблемы», но до этого необходимо создать условия для альтернативных поставок, заявил Берлускони. В сентябре в Италии пройдут парламентские выборы

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Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок в страну, заявил бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.

«Конечно, [такое решение следует принять] при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок, что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики», — сказал Берлускони в ответ на соответствующий вопрос (цитата по Sky TG24).

По словам бывшего премьера, Италии также нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.

«Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — заявил он.

Интервью газете Foglio Берлускони дал в преддверии выборов в парламент. На них в том числе будет участвовать его партия «Вперед, Италия». Выборы пройдут 25 сентября.

Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. В интервью итальянской газете Corriere dell Sera в 2019 году президент России сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения», и назвал Берлускони «политиком мирового масштаба». Бывший премьер Италии осенью 2021 года называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.

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Однако после начала спецоперации России на Украине Берлускони заявил, что разочарован поведением российского президента, которого всегда считал «человеком демократии и мира». Экс-премьер полагает, что если бы он находился у власти, то смог бы не допустить такого развития событий. После начала военных действий на Украине Берлускони, по его словам, дважды звонил Путину, но ответа не получил.