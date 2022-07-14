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TikTok опроверг данные о планах снять ограничения для России

TikTok в марте запретил выкладывать новые видео и ограничил доступ к иностранному контенту россиянам, сославшись на поправки в УК об ответственности за фейки о ВС. В соцсети заявили, что снимать ограничения не планируют
Фото: Chris Helgren / Reuters
Фото: Chris Helgren / Reuters

TikTok не планирует снимать ограничения для пользователей из России, заявили РБК в пресс-службе компании.

«В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена», — сообщили в TikTok.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на близкий к компании источник сообщил, что соцсеть полностью разблокируют в России 27 сентября.

TikTok приостановил работу в России в начале марта, после того как власти страны ввели уголовную ответственность за распространение фейков о российской армии. В компании сочли, что продолжение работы в таких условиях поставит под угрозу безопасность сотрудников и пользователей. Россияне лишились возможности загружать новый контент и вести прямые трансляции в TikTok, а также смотреть видеоролики пользователей из других стран.

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Фото:Kiichiro Sato / AP

До этого соцсеть решила ограничить доступ к российским государственным СМИ — RT и Sputnik. Роскомнадзор впоследствии заявил, что TikTok удалил новостные сюжеты аккаунта «РИА Новости», и потребовал от администрации сервиса объяснить причины. В ведомстве заявили, что всего с мая прошлого года выявили «семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей» на платформе соцсети. Позднее регулятор потребовал снять ограничения с видеозаписи обращения президента России Владимира Путина.

TikTok принадлежит китайскому конгломерату ByteDance. В прошлом июле число ежемесячных пользователей сервиса превысило 1 млрд. По данным Mediascope, в России ежемесячная аудитория TikTok в минувшем январе составила 65,8 млн, в среднем в день приложением пользовались 31,7 млн россиян.

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