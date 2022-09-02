Дания поставит военную форму и зимнюю одежду для ВСУ

Дания предоставит Вооруженным силам Украины военную форму и зимнюю одежду, о договоренности стало известно после встречи президента Украины Владимира Зеленского и датского министра иностранных дел Йеппе Кофода в Киеве, сообщает УНИАН в Telegram.

В сообщении на сайте Зеленского по итогам встречи сказано, что президент «отметил поставки Данией военной формы и зимней одежды для украинских защитников» и поблагодарил Копенгаген «за эту поддержку и такую довольно быструю реакцию».

В сообщении МИД Дании о таких поставках не говорится, однако указано, что страна продолжит военную и гуманитарную поддержку Украины, а также окажет помощь в восстановлении Николаева и расследовании военных преступлений.

Сам Кофод в Twitter написал, что Дания «прямо сейчас» «полностью привержена» оказанию поддержки Украине, «в том числе для подготовки к зиме». Он отметил, что Киев уже получил военную помощь на сумму €400 млн «и дальше будет больше».

Дания в течение спецоперации оказывала помощь Украине в различных аспектах. Так, в мае Пентагон сообщал, что Копенгаген поставит Киеву противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них. В Twitter Кофода есть сообщения о выделении экономической помощи: в начале июля — €13,5 млн «на экстренные меры по восстановлению», в марте — €20 млн для поддержки украинской экономики.

Кремль отмечал, что поставки западного вооружения Киеву не помешают Москве достичь целей спецоперации, а только увеличат «страдания» Украины.