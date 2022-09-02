Зеленский упразднил делегацию Киева в «минской» контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому утратили силу прошлые указы, касавшиеся делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которая участвовала в обсуждении вопросов по «минским договоренностям». Документ размещен на сайте президента Украины.

Он отменил шесть указов 2020-21 годов, которые устанавливали состав делегации и регламентировали ее работу. Последний состав украинской делегации возглавлял экс-президент Украины Леонид Кравчук, который умер в мае этого года. Ранее в течение нескольких лет в ее состав входил другой бывший президент Украины, Леонид Кучма.

В состав ТКГ также входили представители России (делегацию возглавлял Борис Грызлов, который сейчас является послом в Минске) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ТКГ обсуждали оперативные вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на востоке Украины, с 2014 года.

Как указывает РБК-Украина, до начала пандемии встречи группы проходили в Минске, затем онлайн. Последнее заседание должно было пройти 19 февраля этого года, за два дня до признания Москвой суверенитета республик Донбасса.

В 2014-м в рамках ТКГ было подписано Минское соглашение по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, в 2015-м — второе Минское соглашение.

Эти документы предполагали достижение режима прекращения огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений, введение особого статуса для региона, разработку мер по восстановлению территорий и др.

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22 февраля 2022-го президент России Владимир Путин после признания независимости ДНР и ЛНР заявил, что минских договоренностей больше не существует. Украинский лидер Владимир Зеленский в мае этого года называл соглашения несерьезными, указывая, что они были только на бумаге и превращали конфликт в замороженный.