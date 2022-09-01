В Ивангороде установят идентичный демонтированному в Эстонии танк Т-34

В российском Ивангороде на границе с Эстонией установят танк Т-34, идентичный демонтированному в эстонской Нарве. Об этом сообщил глава муниципального образования Виктор Карпенко в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.

«Он (танк. — РБК) будет один в один. Такой же цвет, такой же постамент. Абсолютно ничем отличаться не будет. Памятник установят 11 сентября. Будет торжественное открытие», — сказал он.

По словам Карпенко, танк установят около пункта пропуска. Ближайший к городу пропускной пункт — Ивангород — Нарва.

«Будет стоять с правой стороны. На самом высоком месте. Постамент будет два метра высотой», — заявил он. Танк находится в рабочем состоянии и сам заедет на постамент, уточнил мэр.

Раньше на этом месте планировали установить памятник «Бронзовый солдат», также снесенный в Эстонии, но Таллин не передал властям ни его, ни демонтированный танк, заключил Карпенко.

Ивангород находится в Ленинградской области у границы с Эстонией. Граница двух государств проходит по реке Нарва, Ивангород стоит на ее берегу.

Власти Нарвы решили перенести танк Т-34 в начале августа. 16 августа его сняли с постамента для отправки в Эстонский военный музей. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила демонтаж тем, что после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой». «Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный в военном отношении и враждебный сосед разжигал напряженность в нашем доме», — говорила она.

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Танк Т-34 стоял на левом берегу реки Нарвы в месте, где советские войска переправились через реку, чтобы отбросить немецкие войска от города. Объект открыли в мае 1970 года.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывал убрать танк в течение месяца и «решать вопрос в целом». В случае, если танк просто уберут с постамента, на его месте может вскоре оказаться другой коммунистический монумент, отмечал он. «Танк стал символом, но у символов есть своя магия. По символам судят, кто мы такие и каковы ценности общества», — говорил министр.

Россия направила эстонскому МИДу ноту протеста в связи с демонтажем танка. Заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Иван Нечаев назвал снос «позорной акцией» и заявил, что теперь танк будут использовать в духе концепции «советской оккупации».