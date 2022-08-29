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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о планах вступить в НАТО без предварительных условий

Киев
Киев (Фото: Евгений Малолетка / AP)

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) утратил прежнее значение для Украины, страну устроит только одномоментное вступление в блок по схеме Швеции и Финляндии. Об этом заявила вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью газете «Европейская правда».

«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что выполнили требование нашей Конституции. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года», — сказала она.

Анализ украинского сектора безопасности и обороны на предмет соответствия стандартам альянса уже показал, что Украина внедрила «множество» его практик, сказала вице премьер.

«[Нас интересует] только членство [в НАТО] », — добавила Стефанишина.

В 2008 году в рамках Бухарестского саммита НАТО отказалось принимать Украину в свой состав и выдавать ей ПДЧ. При этом в альянсе отметили, что страна по-прежнему может стать членом блока, но отложили решение по этому поводу на неопределенный срок.

В середине мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Они объяснили решение российской спецоперацией, но подчеркнули, что оно обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности» и не направлено против Москвы. После этого страны НАТО запустили процесс ратификации документов. Как только их одобрят все 30 стран блока, Швеция и Финляндия войдут в его состав.

Стремление Украины вступить в НАТО закреплено в ее Конституции. Украинские власти считают, что альянс специально не принимает страну, и называют эту позицию ошибочной. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев не стремится усилить страну за его счет.

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Однако в марте, после начала российской военной операции, украинский президент говорил, что «охладел» к вопросу членства в альянсе, и призвал признать, что Украине туда не войти. В обмен на отказ от членства Киев требует предоставить ему международные гарантии безопасности.

Следующий саммит НАТО пройдет в июне 2023 года в Вильнюсе.

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