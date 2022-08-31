Южная Корея отменит требование о ПЦР-тестировании перед въездом

Перед въездом в Южную Корею туристам с 3 сентября не потребуется сдавать ПЦР-тест, передает местное агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Минздрава страны.

«Всем въезжающим путешественникам, будь то наши граждане или иностранцы, прибывающие на борту самолета или корабля, больше не потребуется иметь отрицательный ПЦР-тест, начиная с полуночи 3 сентября», — заявили в ведомстве.

Сейчас, указывает агентство, действует требование о предъявлении отрицательного результата тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до въезда (в случае ПЦР) или 24 часов (в случае экспресс-теста на антиген).

В этом году Южная Корея начала постепенно отменять ограничения на пересечение границы, введенные с началом пандемии. С 1 апреля страна возобновила действие безвизового режима с Россией: находиться в Южной Корее без визы россияне могут не более 90 дней. В июне Сеул решил отменить семидневный карантин для не привитых от COVID-19, которые въезжают в страну. Однако Москву и Сеул пока не связывают прямые авиарейсы — для перелета требуется пересадка, например, в Абу-Даби или Ташкенте.



Как указывает Yonhap, по данным на 31 августа в стране выявили около 104 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, из них менее 500 были завезены из-за рубежа. Днем ранее число новых случаев превышало 115 тыс. По мнению властей, в стране прошел пик заболеваемости в рамках новой волны пандемии.

В России, для сравнения, за прошедшие сутки зафиксировали 37 тыс. новых случаев COVID-19.