Южная Корея отменит карантин для не привитых от COVID иностранцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Киргизия обвинила военных Таджикистана в применении минометов на границе Политика, 11:44
Минфин предложил освободить от НДФЛ доходы от продажи золота физлицами Финансы, 11:42
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 11:42
Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Pro, 11:36
Борзаковский оценил перспективы Трусовой в легкой атлетике Спорт, 11:32
МЧС сообщило о локализации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» Общество, 11:29
Self skills: как стать лучшей версией себя Экономика образования, 11:20
Пожар в Бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Фоторепортаж Общество, 11:20 
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве Общество, 11:19
Условия — жесткие. Как бизнесу сегодня работать с маркетплейсами Pro, 11:17
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:16
Акции «Северстали» обвалились на 25% за два дня Инвестиции, 11:13
Европейский союз утвердил шестой пакет санкций против России Политика, 11:10
Гастродайджест Александра Сысоева: ресторанные открытия и закрытия Стиль, 11:10
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Пандемия коронавируса ,  
0 

Южная Корея отменит карантин для не привитых от COVID иностранцев

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Правительство Южной Кореи отменит семидневный карантин для не привитых от COVID-19, которые въезжают в страну. Об этом заявил премьер-министр Хан Док Су, сообщает Younhap.

Решение вступит в силу 8 июня. С этого дня все прибывающие в страну должны будут сдать ПЦР-тест в течение трех дней после въезда.

Начиная с той же даты правительство намерено снять ограничения в столичном аэропорту Инчхон, в том числе на количество международных рейсов. По данным Министерства транспорта, после отмены ограничительных мер количество прибывающих рейсов вырастет вдвое, с 20 до 40 в час, то есть до допандемийного уровня, указывает агентство.

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Общество
Фото:Umit Bektas / Reuters

Сейчас аэропорт закрыт для приема рейсов с 20:00 до 5:00, что приводит к ажиотажному спросу на билеты и росту цен, пояснил Хан Док Су . 

По данным на 3 июня, за прошедшие сутки в Корее выявили 12,5 тыс. новых случаев COVID-19, 160 человек были госпитализированы, 17 больных умерли.  Днем ранее, на 2 июня, было зафиксировано 9,8 тыс. новых случаев. 

Ранее обязательный карантин для непривитых въезжающих в страну отменил Таиланд. Иностранцы без прививки или вакцинированные однократно должны будут загрузить свежую справку об отрицательном ПЦР-тесте или анализе на антитела через систему Thailand Pass (нужно сдать не ранее чем за 72 часа до прибытия). После этого они также смогут перемещаться по всей стране без ограничений.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Теги
Южная Корея карантин туристы
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Таиланд отменил коронавирусный карантин для всех категорий туристов
Общество
В Бельгии ввели 21-дневный карантин для заболевших обезьяньей оспой
Общество
Россия попросила Таиланд отменить карантин для привитых «Спутником Лайт»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter