Южная Корея отменит карантин для не привитых от COVID иностранцев

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Правительство Южной Кореи отменит семидневный карантин для не привитых от COVID-19, которые въезжают в страну. Об этом заявил премьер-министр Хан Док Су, сообщает Younhap.

Решение вступит в силу 8 июня. С этого дня все прибывающие в страну должны будут сдать ПЦР-тест в течение трех дней после въезда.

Начиная с той же даты правительство намерено снять ограничения в столичном аэропорту Инчхон, в том числе на количество международных рейсов. По данным Министерства транспорта, после отмены ограничительных мер количество прибывающих рейсов вырастет вдвое, с 20 до 40 в час, то есть до допандемийного уровня, указывает агентство.

Сейчас аэропорт закрыт для приема рейсов с 20:00 до 5:00, что приводит к ажиотажному спросу на билеты и росту цен, пояснил Хан Док Су .

По данным на 3 июня, за прошедшие сутки в Корее выявили 12,5 тыс. новых случаев COVID-19, 160 человек были госпитализированы, 17 больных умерли. Днем ранее, на 2 июня, было зафиксировано 9,8 тыс. новых случаев.

Ранее обязательный карантин для непривитых въезжающих в страну отменил Таиланд. Иностранцы без прививки или вакцинированные однократно должны будут загрузить свежую справку об отрицательном ПЦР-тесте или анализе на антитела через систему Thailand Pass (нужно сдать не ранее чем за 72 часа до прибытия). После этого они также смогут перемещаться по всей стране без ограничений.