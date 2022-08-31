Основатель «Яблока» Явлинский: Горбачев оказал «решающее влияние» на свое время

Явлинский заявил о «решающем влиянии» Горбачева на историю своего времени

Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, оказал значительное влияние на историю, дав свободу миллионам людей, написал в своем Telegram-канале основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, выражая соболезнования в связи со смертью советского руководителя.

«Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. <...> Немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время. За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир», — считает Явлинский.

Он отметил, что Горбачев после распада СССР не покинул Россию, хотя сталкивался здесь с «массовым непониманием и неприятием». Кроме того, указал Явлинский, будучи у власти, Горбачев ничего «не украл» ни у страны, ни у народа.

«Когда нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе. Пройдя испытание властью, Горбачеву удалось сохранить достоинство и остаться Человеком», — написал Явлинский.

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни «после тяжелой и продолжительной болезни», сообщили в Центральной клинической больнице. Собеседник «РИА Новости» отмечал, что политик «почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь». В июне в «Горбачев-фонде» указывали, что у Горбачева были проблемы с почками и он проходил гемодиализ.



В фонде сообщили, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его жена Раиса, умершая в 1999 году.



Соболезнования в связи со смертью Горбачева выразили многие российские и зарубежные политики. Среди них — президент России Владимир Путин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий; генсек ООН Антониу Гуттериш, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.

Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985-го по 1991 год. Явлинский в 1990-91 годах являлся заместителем председателя в правительствах сначала РСФСР, затем СССР, разрабатывал экономические реформы.