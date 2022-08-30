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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле двух сел

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Два села в Глушковском районе Курской области — Алексеевка и Елизаветовка — попали под минометный обстрел со стороны Украины, пострадавших среди мирного населения нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он предположил, что в Алексеевке пытались снова уничтожить вышку сотовой связи, поскольку в ее окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме.

В Елизаветовке пострадали шесть частных домов, повреждения получили в основном крыши и окна. «Под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли», — написал Старовойт в Telegram.

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Фото:gubernator_46 / Telegram

Курская область граничит с Сумской областью Украины, где с 24 февраля Россия проводит военную операцию по «денацификации и демилитаризации». После начала боевых действий власти приграничных регионов неоднократно сообщали об обстрелах, а также ввели высокий уровень террористической опасности. В Курской области в последний раз его продлили до 7 сентября.

11 августа Старовойт сообщал, что в приграничных поселках было более 25 «прилетов», повреждены гражданские объекты и сельскохозяйственная техника.

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