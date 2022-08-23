В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 16:07
На Украине стартовал чемпионат страны по футболу Спорт, 17:19
Лавров обсудил с французским министром визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Политика, 17:15
В Москве завели дело о госизмене Политика, 17:13
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 17:10
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 17:04
Синоптики рассказали, почему в Москве стало меньше дыма в воздухе Общество, 16:58
Усэйн Болт решил запатентовать свою победную позу Спорт, 16:57
Киев вышел из соглашения с Москвой по параллельной работе энергосистем Политика, 16:56
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Правительство сменит руководителя Росморречфлота Бизнес, 16:52
Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея Общество, 16:49 
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 16:47
В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник Политика, 16:44
Прокурор раскрыла детали ограбления вдовы Градского Общество, 16:41
Бумаги Ozon взлетели более чем на 13% после выхода отчета Инвестиции, 16:40
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 7 сентября
Фото: kurskadm / VK
Фото: kurskadm / VK

Действие желтого уровня террористической опасности в Курской области продлено до 7 сентября, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

«В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил Старовойт.

Губернатор сообщил о подрыве трактора на снаряде в Курской области
Политика
Фото:gubernator_46 / Telegram

Желтый, высокий уровень террористической опасности действует в регионе с 11 апреля. Тогда в области установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией, усилили патрулирование населенных пунктов. Желтый уровень также ввели Брянская и Белгородская области, все три региона граничат с Украиной. В Крыму его ввели в отдельных районах на севере полуострова.

Приграничные районы Курской области с начала российской военной операции регулярно подвергаются обстрелам. Так, 11 августа Старовойт сообщил, что в приграничных поселках было более 25 «прилетов», повреждены гражданские объекты и сельскохозяйственная техника.

Теги
Курская область Украина террористическая угроза
Материалы по теме
Два человека погибли при обстреле Антоновского моста в Херсоне
Политика
Брянский губернатор сообщил о сбитой над селом ракете «Точка-У»
Политика
В Севастополе пятый день подряд сработала система ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter