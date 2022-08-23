В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: kurskadm / VK

Действие желтого уровня террористической опасности в Курской области продлено до 7 сентября, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

«В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил Старовойт.

Желтый, высокий уровень террористической опасности действует в регионе с 11 апреля. Тогда в области установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией, усилили патрулирование населенных пунктов. Желтый уровень также ввели Брянская и Белгородская области, все три региона граничат с Украиной. В Крыму его ввели в отдельных районах на севере полуострова.

Приграничные районы Курской области с начала российской военной операции регулярно подвергаются обстрелам. Так, 11 августа Старовойт сообщил, что в приграничных поселках было более 25 «прилетов», повреждены гражданские объекты и сельскохозяйственная техника.