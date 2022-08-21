Губернатор сообщил о подрыве трактора на снаряде в Курской области

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Трактор подорвался на неразорвавшемся боеприпасе в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Он уточнил, что это произошло в поле в 3 км от границы с Украиной. Тракторист не пострадал.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. После начала российской военной операции на территории соседнего государства курские власти не раз сообщали об обстрелах приграничных населенных пунктов.

С апреля в регионе действует высокий режим террористической опасности. Последний раз его действие продлевали до 23 августа.

Накануне Старовойт сообщил, что школы в приграничных регионах Курской области, в том числе в Суджанском, на период действия этого режима перейдут на дистанционный формат обучения. Почти все детские сады в это время будут работать в режиме свободного посещения, а один из детсадов в Кореневском районе закроют из-за близости к границе.