Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Как западные политики отреагировали на смерть Горбачева Политика, 03:29
Госдеп пообещал новые санкции в случае проведения референдумов на Украине Политика, 03:27
В РСТ дали советы, как исключить изъятие евро на финской таможне Политика, 03:00
Явлинский заявил о «решающем влиянии» Горбачева на историю своего времени Общество, 02:28
Работающим на оборонку сотрудникам УВЗ будут давать сверхурочную работу Политика, 02:18
Генсек ООН назвал Горбачева «неутомимым борцом за мир» Общество, 01:45
Фон дер Ляйен заявила об «открывшем путь к свободной Европе» Горбачеве Политика, 01:03
Фетисов фразой «сошли с ума» оценил выбор для шведов между КХЛ и сборной Спорт, 00:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева Общество, 00:28
Премьер Ирака заявил о намерении уйти при ухудшении ситуации в стране Политика, 00:14
Под угрозой тюрьмы. Кто из легионеров проигнорировал запрет играть в КХЛ Спорт, 00:00
Счетная палата раскрыла рост расходов по закрытым статьям бюджета Экономика, 00:00
Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления» Общество, 30 авг, 23:53
Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 30 авг, 23:49
Война санкций ,  
0 

В РСТ дали советы, как исключить изъятие евро на финской таможне

Фото: Emmi Korhonen / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Emmi Korhonen / imago-images.de / Global Look Press

Запрет на вывоз евро из Финляндии обусловлен санкциями ЕС, для избежания проблем с возможным изъятием валюты рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями таможенных органов. Об этом РБК заявила директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская.

Ранее в департаменте таможенного контроля Финляндии для РБК объяснили запрет на провоз наличных евро через границу в Россию санкциями, сославшись на ст. 5i регламента Совета ЕС. При этом финские таможенники уточнили, что исключения, оговоренные в документе, не распространяются на возвращающихся в Россию частных лиц. «Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро», — сообщили РБК в департаменте.

Финская таможня объяснила, почему отняла евро у россиян
Политика
Фото:Panu Pohjola / Lehtikuva / Reuters

Шадская отметила, что валюта в банкнотах может вывозиться для целей дипломатических и консульских представительств или международных организаций. «Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», — сообщила она.

При этом личным пользованием не является вывоз денег в Россию для родственников или друзей, приобретение недвижимости или иного недвижимого имущества, денежные средства, предназначенные для выплаты зарплат или на иные расходы предпринимательской деятельности, а также предназначенные для инвестиций или вкладов на банковский счет и для выплаты ссуды.

«Не является личным пользованием и вывоз в Россию объектов и средств, принадлежащих лицу, которое переезжает в Россию, в банкнотах официальной валюты ЕС, вывоз в Россию неиспользованных денежных средств физического лица, проживающего в России и возвращающегося домой. У данного запрета не существует нижней границы. Санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», — добавила Шадская.

Она напомнила, что данные ограничения действуют с марта 2022 года, однако до июля, когда Финляндия открыла границы для российских путешественников, фактически не могли применяться в отношении рядовых граждан.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Jae C. Hong / AP Онлайн-кинотеатры в условиях санкций: как выживают и на что рассчитывают
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Во всем мире начались массовые сокращения. Что происходит и будет ли хуже
Статьи

«Фонтанка» сообщила о случаях изъятия евро у россиян на финской границе
Политика
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

«С восстановлением туристического потока мы в РСТ — Северо-Запад не получали информации от компаний, занимающихся организацией поездок, об изъятии евро у туристов, возвращающихся в Россию. Возможно, случаи, о которых сообщается в СМИ, являются частными. А, возможно, это переход таможенной службы Финляндии в режим тщательного контроля за соблюдением существующих ограничений», — добавила она.

О изъятии банкнот евро у возвращающихся через финскую границу россиян писала «Фонтанка». Издание привело выдержку из таможенных правил Финляндии, где говорилось, что «вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен», за исключением личного пользования, под которым подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок.

В рамках санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, ЕС запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Данный запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций или органов, включая правительство и Центральный банк. Он не распространяется на случаи, когда банкноты необходимы для личного пользования, а также для официального целевого использования диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом. Лимит на сумму ввоза для личных нужд в документе Евросоюза не был обозначен.

Теги
Финляндия таможня Евро санкции новости
Материалы по теме
Финская таможня объяснила, почему отняла евро у россиян
Политика
Финляндия будет оформлять визы россиянам только в четырех городах
Политика
Финляндия сократит число заявок на визы от туристов из России в 10 раз
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter