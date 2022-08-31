В РСТ дали советы, как исключить изъятие евро на финской таможне

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Запрет на вывоз евро из Финляндии обусловлен санкциями ЕС, для избежания проблем с возможным изъятием валюты рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями таможенных органов. Об этом РБК заявила директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская.

Ранее в департаменте таможенного контроля Финляндии для РБК объяснили запрет на провоз наличных евро через границу в Россию санкциями, сославшись на ст. 5i регламента Совета ЕС. При этом финские таможенники уточнили, что исключения, оговоренные в документе, не распространяются на возвращающихся в Россию частных лиц. «Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро», — сообщили РБК в департаменте.

Шадская отметила, что валюта в банкнотах может вывозиться для целей дипломатических и консульских представительств или международных организаций. «Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», — сообщила она.

При этом личным пользованием не является вывоз денег в Россию для родственников или друзей, приобретение недвижимости или иного недвижимого имущества, денежные средства, предназначенные для выплаты зарплат или на иные расходы предпринимательской деятельности, а также предназначенные для инвестиций или вкладов на банковский счет и для выплаты ссуды.

«Не является личным пользованием и вывоз в Россию объектов и средств, принадлежащих лицу, которое переезжает в Россию, в банкнотах официальной валюты ЕС, вывоз в Россию неиспользованных денежных средств физического лица, проживающего в России и возвращающегося домой. У данного запрета не существует нижней границы. Санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», — добавила Шадская.

Она напомнила, что данные ограничения действуют с марта 2022 года, однако до июля, когда Финляндия открыла границы для российских путешественников, фактически не могли применяться в отношении рядовых граждан.

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«С восстановлением туристического потока мы в РСТ — Северо-Запад не получали информации от компаний, занимающихся организацией поездок, об изъятии евро у туристов, возвращающихся в Россию. Возможно, случаи, о которых сообщается в СМИ, являются частными. А, возможно, это переход таможенной службы Финляндии в режим тщательного контроля за соблюдением существующих ограничений», — добавила она.

О изъятии банкнот евро у возвращающихся через финскую границу россиян писала «Фонтанка». Издание привело выдержку из таможенных правил Финляндии, где говорилось, что «вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен», за исключением личного пользования, под которым подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок.

В рамках санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, ЕС запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Данный запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций или органов, включая правительство и Центральный банк. Он не распространяется на случаи, когда банкноты необходимы для личного пользования, а также для официального целевого использования диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом. Лимит на сумму ввоза для личных нужд в документе Евросоюза не был обозначен.