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Стремоусов заявил о ликвидации группы людей с оружием около Херсона

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Близ Херсона уничтожили группу вооруженных неизвестных, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, отметив, что ситуация в городе остается под контролем, передает «РИА Новости».

«Никакого прорыва обороны области не было. Это может быть группа местных «сумасшедших», которые еще не сдали оружие, и, услышав новости о фейковом наступлении украинских войск, она могла попытаться оказать сопротивление. Наступления никакого украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись», — утверждает он.

Представитель правоохранительных органов региона сообщил агентству о ликвидации одного человека в Таврическом микрорайоне Херсона. По его словам, на фоне заявлений о наступлении украинских сил группа вооруженных местных жителей пыталась оказать сопротивление. На месте происшествия продолжаются «оперативно-боевые мероприятия», добавил собеседник агентства.

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ при наступлении на юге страны
Политика

Ранее агентство Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщило, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. CNN со ссылкой на разведданные США также передала, что украинские силы начали формировать необходимые условия «для серьезного контрнаступления».

Стремоусов данные о наступлении опроверг. «Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — заявил он.

В российском Минобороны позднее подтвердили, что произошла попытка наступления украинской армии на трех направлениях, указав, что благодаря активной обороне российских войск ВСУ понесли большие потери. По данным российского ведомства, Украина потеряла более 560 военных.

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Российские силы взяли под контроль Херсонскую область в начале марта. В регионе создали военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, там действует российская мобильная связь. Осенью регион наряду с подконтрольными российским силам территориями Запорожской области собирается провести референдум о присоединении к России.

Теги
Херсон Херсонская область Военная операция на Украине
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