Трасс призвала избежать совершенные с Россией «ошибки» в отношениях с КНР

Глава МИД Великобритании подчеркнула, что ее ведомство заняло жесткую позицию в отношении «авторитарных режимов». Трасс добавила, что намерена «расправится» с китайским TikTok

Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

Великобритания не должна повторять в отношениях с Китаем тех ошибок, которые она совершила в отношениях с Россией. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс в ходе предвыборных дебатов с экс-главой минфина Риши Сунаком.

«На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми от России», — подчеркнула она (трансляцию вел «Би-би-си»).

Трасс подчеркнула, что ее ведомство заняло жесткую позицию в отношении «авторитарных режимов». Так, она заявила, что намерена «расправится» с китайским приложением TikTok.

Сунак и Трасс в ходе дебатов обвинили друг друга, что что в прошлом они были слишком близки к Пекину.

Ранее Трасс обратила внимание, что британцы обвиняют Риши Сунака в мягкости по отношению к России и Китаю, в том числе осторожности в санкциях. На этом фоне она пообещала, что будет представлять себя «ястребом» по отношению к России и Китаю в борьбе за пост премьер-министра.

Глава британского МИД также отметила, что сейчас страна столкнулась с глобальным экономическим шоком из-за пандемии и военных действий на Украине. По ее словам, для страны настал поворотный момент: либо она продолжит существовать в обычном режиме, либо будет смелой и начнет меняться. Трасс назвала себя «бунтарем», потому что хочет «что-то изменить».

Читайте на РБК Pro Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам Статьи Pro «У нас все по-старому». Как развивать в компании культуру инноваций «У нас все по-старому». Как развивать в компании культуру инноваций Инструкции Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи

С 12 июля в Великобритании проходят выборы среди парламентариев — членов Консервативной партии. Всего на пост британского премьер-министра выдвинули кандидатуры 11 консерваторов. По итогам пятого тура из гонки выбыла замминистра торговли Великобритании Пенни Мордонт со 105 голосами.

В финальный раунд вышли Сунак и Трасс. Имя нового премьера станет известно 5 сентября.