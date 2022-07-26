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Трасс призвала избежать совершенные с Россией «ошибки» в отношениях с КНР

Глава МИД Британии Трасc призвала не допускать зависимости от Китая
Глава МИД Великобритании подчеркнула, что ее ведомство заняло жесткую позицию в отношении «авторитарных режимов». Трасс добавила, что намерена «расправится» с китайским TikTok
Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС
Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

Великобритания не должна повторять в отношениях с Китаем тех ошибок, которые она совершила в отношениях с Россией. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс в ходе предвыборных дебатов с экс-главой минфина Риши Сунаком.

«На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми от России», — подчеркнула она (трансляцию вел «Би-би-си»).

Трасс подчеркнула, что ее ведомство заняло жесткую позицию в отношении «авторитарных режимов». Так, она заявила, что намерена «расправится» с китайским приложением TikTok.

Сунак и Трасс в ходе дебатов обвинили друг друга, что что в прошлом они были слишком близки к Пекину.

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Лиз Трасс

Ранее Трасс обратила внимание, что британцы обвиняют Риши Сунака в мягкости по отношению к России и Китаю, в том числе осторожности в санкциях. На этом фоне она пообещала, что будет представлять себя «ястребом» по отношению к России и Китаю в борьбе за пост премьер-министра.

Глава британского МИД также отметила, что сейчас страна столкнулась с глобальным экономическим шоком из-за пандемии и военных действий на Украине. По ее словам, для страны настал поворотный момент: либо она продолжит существовать в обычном режиме, либо будет смелой и начнет меняться. Трасс назвала себя «бунтарем», потому что хочет «что-то изменить».

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С 12 июля в Великобритании проходят выборы среди парламентариев — членов Консервативной партии. Всего на пост британского премьер-министра выдвинули кандидатуры 11 консерваторов. По итогам пятого тура из гонки выбыла замминистра торговли Великобритании Пенни Мордонт со 105 голосами.

В финальный раунд вышли Сунак и Трасс. Имя нового премьера станет известно 5 сентября.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Лиз Трасс Россия Великобритания Китай зависимость
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