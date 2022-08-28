Шесть кораблей с зерном вышли из портов Украины
Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов утром 28 августа, сообщило Министерство обороны Турции в Twitter.
«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами», — сказано в сообщении.
По данным сервиса Marine Traffic, из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II, Aeolos.
Ранее 28 августа координационный центр согласовал отправку семи кораблей. Он сообщил, что судно FPMC B 201 отплывет в Египет с 33 тыс. т пшеницы, Aeolos повезет Роттердам в 30 тыс. т кукурузы, Sofie Bulker отправится в Испанию с 27 тыс. т ячменя. Корабли Melina и Silver Lady должны отвезти в Румынию и Италию 27,5 и почти 39,5 тыс. т кукурузы соответственно, а SSI Invincible II — 49,5 тыс. т ячменя.
Из порта Черноморска должен был выйти сухогруз Anastasia с 3,8 тыс. т пшеницы для Турции, однако он остался там.
Сухогрузы с тысячами тонн зерна оказались заблокированы в украинских портах в конце февраля из-за начала военных действий России на Украине. Киев и представители ООН обвиняли в этом Москву, а Кремль указывал на минирование портов украинскими военными.
22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашение по зерну, что позволило создать безопасный коридор для вывоза продукции из украинских портов. Согласно схеме за погрузкой должны следить представители Турции и ООН, представители четырехстороннего координационного центра проверяют суда на выходе и входе в Черное море.
Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. По данным ООН на 26 августа, механизм использовали 39 судов. Они перевезли 1 млн т зерна, говорил президент Украины Владимир Зеленский.