Координационный центр разрешил еще семи судам с зерном выйти с Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил еще семи судам с зерном покинуть украинские порты Южный, Одесса и Черноморск, передает «РИА Новости» со ссылкой на его заявление.

«Совместный координационный центр сегодня санкционировал движение семи судов, перевозящих в общей сложности 210 294 т зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении.

Корабли покинут порты 28 августа. Три из них отправятся в путь из Одессы, еще по два отплывут из Южного и Черноморска.

Так, Одессу покинут следующие корабли:

Судно FPMC B 201 отплывет в Египет с 33 тыс. т пшеницы;

Судно Aeolos повезет Роттердам в 30 тыс. т кукурузы;

Третий корабль — Sofie Bulker — с 27 тыс. т. ячменя отправится в Испанию.

В этот же день из Южного отплывут корабли Melina и Silver Lady с 27,5 и почти 39,5 тыс. т кукурузы. Они повезут зерно в Румынию и Италию.

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Оставшиеся два корабля — Invincible II и Anastasia выйдут из Черноморска. Суда повезут по 49,5 тыс. т ячменя и 3,8 тыс. т пшеницы соответственно в Китай и Турцию.

Корабли отплывают из украинских портов в рамках зерновой сделки, которую Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН 22 июля. Согласно ее условиям, стороны создали безопасный «зерновой коридор» через Черное море для вывоза ранее заблокированного в украинских портах зерна. За его погрузкой на борт следят представители Турции и ООН. Представители четырехстороннего координационного центра проверяют суда при входе в море и выходе из него. Вторая часть сделки обязывает ООН содействовать экспорту российского зерна и снятию санкций, которые ему препятствуют.

Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. Всего, по данным российского МИДа, которые он привел 26 августа со ссылкой на ООН, механизмом воспользовались 39 судов, включая 19 ранее заблокированных в украинских портах. Они вывезли в общей сложности 845 тыс. т продовольствия, говорили в ведомстве. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время действия коридора из украинских портов вывезли 1 млн т сельхозпродукции.